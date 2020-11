Non sono passate neppure 24 ore da quando Stefano Bettarini è diventato un nuovo concorrente del GF Vip, che già sono tanti gli spunti di discussione che ha offerto a giornalisti e telespettatori. L'acceso faccia a faccia che il toscano ha avuto con la ex Dayane Mello in diretta, ad esempio, ha provocato la reazione della sua compagna: Nicoletta Larini ha stroncato la modella brasiliana per come si è comportata col suo fidanzato a distanza di anni dal loro breve flirt.

La difesa di Nicoletta dopo la puntata del GF Vip

Alfonso Signorini l'aveva anticipato: Bettarini è stato scelto come concorrente del GF Vip 5 anche per risolvere alcuni conti in sospeso che ha con qualche vippone.

Il 6 novembre, ad esempio, l'ex calciatore è stato messo di fronte a Dayane Mello, la brasiliana con la quale ha avuto una brevissima frequentazione durante l'edizione dell'Isola dei Famosi dove lui era inviato e lei naufraga.

Ieri sera, prima di chiarire su suggerimento del presentatore, i due ex se ne sono dette di tutti i colori: la ragazza, in particolare, ha minimizzato il rapporto con Stefano descrivendolo come una sola notte di passione che lei non ricorda neppure con piacere.

Nell'ascoltare le parole che la gieffina ha usato nei confronti del suo compagno, Nicoletta Larini si è parecchio risentita, ed oggi l'ha confermato nell'intervista che ha rilasciato a Giornalettismo.

Dayane contestata da Nicoletta dopo le dichiarazioni al GF Vip

Ad un giornalista che le ha chiesto di commentare il confronto che c'è stato ieri sera tra Stefano e Dayane, Larini ha fatto sapere: "Ascoltando le sue dichiarazioni, ho provato una profonda delusione. Andare in confessionale e dire che è stata solo una sc..., scioccante".

"Lei è madre, ha una bimba, quindi ha avuto una grande caduta di stile. Provo profondo sdegno".

La fidanzata di Bettarini, dunque, non ha affatto apprezzato le parole forse troppo dirette che la Mello ha usato per descrivere in televisione il tipo di rapporto che ha avuto con l'allora inviato dell'Isola dei Famosi.

L'ex concorrente di Temptation Island Vip ha difeso a spada tratta il suo uomo dall'atteggiamento aggressivo che ha avuto Dayane al GF Vip quando l'ha rivisto per la prima volta dopo anni di gelo.

I due ex, comunque, si sono stretti la mano soprattutto su espressa richiesta del conduttore, arrivando a seppellire l'ascia di guerra dopo essersi reciprocamente accusati di aver sfruttato l'altro pur di finire sulle copertine delle riviste di Gossip.

Il parere di Nicoletta sull'avvertimento di Elisabetta al GF Vip

Chi ha intervistato in queste ore Larini, le ha anche chiesto di esprimere un parere sulle strane parole con le quali Gregoraci ha accolto il suo fidanzato al GF Vip.

Mentre Stefano la salutava con entusiasmo, Elisabetta gli ha detto: "Mi raccomando, attento a non dire cose che poi si arrabbiano".

Se alcuni spettatori hanno ipotizzato che la showgirl potesse riferirsi ad un flirt segreto che si dice abbia avuto con Bettarini quando entrambi facevano parte del cast di Buona Domenica, Nicoletta non ha voluto approfondire la questione.

"La vita di Stefano mi interessa da quando è il mio compagno. Quello che riguarda il suo passato, non mi interessa. Sinceramente non so a cosa si riferisse lei, ma magari avrà o avranno modo di spiegarlo successivamente".

La fidanzata del "Betta", dunque, non ha dato troppo peso al consiglio che Gregoraci ha dato alla sua dolce metà non appena ha messo piede nella casa, ma gli appassionati di gossip sono curiosi di scoprire le vere ragioni di questo "avvertimento" della misteriosa Elisabetta.