Lunedì 9 novembre su Canale 5 è stata trasmessa la diciassettesima puntata del Grande Fratello Vip 5. Per tutta la diretta i telespettatori hanno notato una certa tensione tra Francesca Pepe e Myriam Catania, tanto da ipotizzare una lite dietro le quinte tra le due. A fare chiarezza sull'accaduto ci ha pensato la modella: la lite c'è stata ma con Matilde Brandi.

La versione della Pepe

Francesca Pepe continua a essere una delle protagoniste della quinta edizione del Grande Fratello Vip, nonostante sia stata eliminata dal gioco un paio di settimane fa. Su Instagram la modella ha spiegato cosa è accaduto lontano dai riflettori del reality show, raccontando come, in puntata, Matilde Brandi facesse delle facce strane ogni volta che la Pepe prendeva parola.

Tale comportamento ha infastidito particolarmente la modella che ha quindi definito la ballerina una persona "falsa, ipocrita e opportunista".

Precisando che Myriam Catania non aveva nulla a che fare con questo litigio molto duro, Pepe ha dichiarato: “La rissa l’ho scampata, ma con Matilde”. Successivamente la modella ha rincarato la dose: “Sinceramente le avrei strappato volentieri quella parrucchetta che si tiene in testa”.

Stando al racconto di Franceska Pepe, tra le due ex concorrenti del reality show non ci sarebbe stato alcuni scontro fisico, ma non per questo la modella ha smesso di avere una pessima considerazione della sua ex coinquilina. Secondo Pepe infatti, Matilde in privato le avrebbe chiesto di scambiarsi i numeri di telefono.

Alle spalle invece si sarebbe comportata in maniera del tutto diversa. Al momento Brandi non ha fornito la sua versione dei fatti su quanto riportato da Francesca.

Matilde look mozzafiato al GF Vip

Matilde Brandi con il suo carattere esuberante continua a spaccare l’opinione pubblica. Nella serata di lunedì 9 novembre però la ballerina romana ha messo tutti d’accordo con il suo look mozzafiato.

In studio durante la puntata Brandi ha indossato un abito nero da sera lungo e con una scollatura a cuore. Su Instagram alcuni follower si sono complimentati per il look sfoggiato dall’ex gieffina.

Matilde Brandi inoltre non perde mai occasione per parlare anche via soclal della sua più grande passione: la danza.

L’ex concorrente del Grande Fratello Vip 5 ha pubblicato infatti su Instagram una breve clip con protagonista Maria C Gonzalez, una ballerina di fama mondiale negli anni Sessanta.