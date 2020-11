Scoppia la lite all'interno della casa del Grande Fratello Vip tra Selvaggia Roma ed Enock Barwuah. La presenza dell'ex protagonista di Temptation Island non è passata affatto inosservata all'interno della casa più spiata d'Italia e nel giro di poche ore ha già scatenato accesissime discussioni al punto da far alterare anche il taciturno fratello di Mario Balotelli. Selvaggia, infatti, ha rivelato che tra lei ed Enock c'è stato un bacio in passato: fin qui nulla di strano se non fosse per il fatto che a quei tempi Barwuah era già fidanzato con Martina.

Selvaggia rivela di aver baciato Enock ma lui nega ed è lite al Grande Fratello Vip

Nel dettaglio, poco dopo la diretta di ieri del Grande Fratello Vip in onda su Canale 5, Selvaggia Roma ha avuto modo di confessarsi con gli altri inquilini di Cinecittà e ha svelato che quest'estate ha avuto modo di conoscere Enock all'interno di un locale. La ragazza ha raccontato che tra di loro c'è stato un bacio, precisando che quella sera Enock fosse particolarmente ubriaco.

Una versione dei fatti che tuttavia è stata prontamente smentita dal fratello di Balotelli, che ha subito preso le distanze da questo racconto fatto da Selvaggia. Il motivo? La scorsa estate Enock era già felicemente fidanzato con Martina, la sua attuale compagna che ha più volte nominato anche in questa esperienza all'interno della casa del GF Vip 2020.

"Eri ubriaco, non bere se non reggi" dice Selvaggia ad Enock

Enock, quindi, ha smentito il racconto di Selvaggia che ha prontamente risposto e ha dato il via ad un'accesissima discussione. "Eri ubriaco, io non mi faccio prendere per il cu... da te" ha ribadito la Roma la quale ha poi aggiunto che all'epoca dei fatti non sapeva che Enock fosse già fidanzato.

"Se non reggi l'alcool la prossima volta non bere" ha poi proseguito in maniera del tutto polemica Roma contro Barwuah che continuava a ribadire la sua versione dei fatti negando di fatto il bacio con la ragazza ormai influencer da oltre 1 milione di followers sui social.

La Roma dice di aver baciato anche Pierpaolo Pretelli

Insomma una presenza, quella di Selvaggia, che non passerà affatto inosservata all'interno della casa del GF Vip e che nel giro di poche ore ha suscitato già un bel po' di polemiche. Già qualche ora prima, la ragazza aveva raccontato di aver avuto un 'mezzo flirt' anche con l'ex velino di Striscia la notizia, Pierpaolo Pretelli, che in queste settimane di permanenza in casa si è avvicinato moltissimo ad Elisabetta Gregoraci.

Anche in questo caso, però, Pierpaolo ha smentito la versione dei fatti di Selvaggia, precisando che tra di loro non ci sarebbe stato nessun 'bacio appassionante' come aveva riferito prima la Roma.