Tornano le nuove puntate Il Paradiso delle Signore dal 30 novembre al 4 dicembre su Rai 1: le anticipazioni preannunciano grandi novità per le famiglie Cattaneo e Guarnieri, ma anche per la complicata situazione di Marcello, vessato dal Mantovano.

Il passato sembra ritornare prepotente, visto che Silvia e Umberto si troveranno molto vicini come un tempo, quel tempo in cui furono amanti e concepirono Federico.

Luciano, ormai distante dalla moglie e pronto a vivere il suo amore con Clelia, si rivolgerà a Conti per un problema personale. Silvia invece, dovrà fare i conti con la rabbia di suo figlio, che la riterrà responsabile della disfatta famigliare.

Il Paradiso delle Signore, trame puntate settimanali su Rai 1 dal 30 novembre al 4 dicembre

Villa Guarnieri si sveglia avvolta da una strana atmosfera. Umberto e Adelaide hanno saputo che Federico ha scoperto la verità sul suo reale padre. Entrambi però reagiscono in maniera diversa, dimostrando per l'ennesima volta di essere molto diversi tra loro.

Federico è in piena crisi. Tutte le sue certezze si sono dissolte come neve al sole. Colui che ha sempre creduto fosse suo padre, non lo è. E che dire di Silvia? Il giovane Cattaneo non riesce a perdonarla, rea di aver mentito a Luciano e anche a lui.

Deciso a non vivere un minuto in più in una casa dove hanno sempre regnato le bugie per salvare la facciata, Federico ha preso la decisione di andarsene, lasciando Silvia nell'angoscia.

Si sente fallita come donna, come moglie e ora come madre.

Addio Roberta, Marcello in pericolo

Come raccontano le anticipazioni settimanali Il Paradiso delle Signore, Roberta ha ormai deciso di lasciare Milano per trasferirsi a Bologna. Certa dell'amore di Marcello, confida a Gabriella il suo desiderio di sposarsi.

Anche il giovane ha lo stesso desiderio ma non può realizzarlo, almeno per ora.

Il ritorno inaspettato del Mantovano lo ha spiazzato: l'uomo rivuole i soldi che gli ha prestato e non ha intenzione di scendere a compromessi. Armando nota il nervosismo di Marcello e prova a capirne le cause, anche se non ne viene a capo.

Nel frattempo, Roberta parla con Clelia e Vittorio, comunicando loro la sua decisione di lasciare il lavoro per iniziare la carriera universitaria. Anche in Caffetteria Salvatore e Laura devono iniziare a pensare a un sostituto, dal momento che Marcello ha comunicato di volersene andare a Bologna con Roberta.

Armando presta i soldi a Marcello nelle nuove puntate de Il Paradiso delle Signore

Certo che Marcello non la stia raccontando giusta, Armando affronta il Mantovano ma ne esce sconfitto: lui e la bicicletta sono a pezzi. Ferraris sa bene che Marcello è in pericolo e così, con la sua consueta generosità, gli presta i soldi necessari per estinguere il debito.

Continuando con le anticipazioni Il Paradiso delle Signore, Luciano si confida con l'amico Vittorio.

Il ragioniere soffre nel vedere Federico in questo stato. Conti riesce a mediare e a far riappacificare Luciano e il giovane Cattaneo. Chi non ottiene nemmeno la possibilità di un chiarimento è Silvia.

Federico infatti, vedendo la madre fuori dal grande magazzino, cambia addirittura strada pur di non parlare con lei. A quel punto è Stefania a intervenire, consigliando a Silvia di mettere nero su bianco ciò che vorrebbe dire a suo figlio.

Nuove anticipazioni Il Paradiso delle Signore: due amori mai dimenticati

Si prevedono svolte inaspettate nelle prossime puntate Il Paradiso delle Signore. Federico, dopo essere tornato a casa per fare le valigie e trasferirsi da Luciano, rinnova il suo astio nei confronti della madre.

Silvia e Umberto si ritrovano per parlare di quanto successo e sembra riaffiorare il feeling di un tempo. Infine, nelle nuove puntate Il Paradiso delle Signore in onda dal 30 novembre al 4 dicembre su Rai 1, Vittorio e Beatrice ricorderanno i tempi in cui erano amanti e la donna gli confesserà quanto abbia sofferto per lui.

Amori che ritornano? Lo sapremo nel corso dei prossimi episodi della soap Il Paradiso delle Signore, che è possibile rivedere in qualsiasi momento su Rai Play.