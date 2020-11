Mercoledì 18 novembre su Rai 1 i fan italiani potranno guardare la ventottesima puntata de Il Paradiso delle Signore 5, la soap opera che tutti i giorni appassiona milioni di telespettatori. L’appuntamento con lo sceneggiato italiano è fissato dal lunedì al venerdì alle ore 15:55 circa. Nella puntata di mercoledì 18 novembre Gabriella Rossi sarà molto demoralizzata per il feedback negativo ricevuto da Vittorio Conti in merito ai bozzetti che la giovane ha prontamente realizzato per la collezione riguardante le festività natalizie. A percepire lo stato d’animo della ragazza sarà Agnese che, come farebbe una mamma, incoraggerà la stilista e la convincerà a lavorare da casa per far chiarezza nella sua mente, ma anche per dedicarsi più attentamente ai suoi bozzetti natalizi.

Spoiler della puntata 28: Clelia aiuterà Luciano a cercare casa

Secondo le anticipazioni da poco diffuse, Umberto sarà sempre più attaccato al giovane Cattaneo e cercherà in tutti i modi di coinvolgerlo nei suoi progetti lavorativi e in tutto ciò che fa nella sua vita. Ma Federico, seppur ragguardevole nei confronti del commendatore per tutte le attenzioni che presta, si tirerà indietro in quanto non potrà sicuramente sottrarsi agli impegni presi con Vittorio Conti al Paradiso. Intanto, Clelia Calligaris darà una mano all'amato ragioniere Luciano a cercare un'abitazione in cui vivere, dato che per lui è diventato impossibile rimanere vicino a Silvia.

Il Paradiso delle Signore, trama del 18 novembre

Sempre nell’episodio ventotto, Roberta Pellegrino si troverà in una situazione che le imporrà una scelta. La ragazza supererà un esame universitario molto importante e avrà la possibilità di andare a Bologna, di conseguenza dovrà lasciare la sua amata Milano e sarà indecisa su da farsi.

Nel frattempo, grazie alle parole di conforto di Salvatore (ex fidanzato di Gabriella), che incoraggerà la ragazza a non demoralizzarsi per l'insuccesso dei suoi bozzetti, Rossi riconquisterà le sue energie e sopratutto la fiducia nelle sue capacità. Finalmente, con forte entusiasmo, si rimetterà a lavoro per migliorare i bozzetti della collezione di Natale.

Adelaide intanto cercherà, con ogni mezzo a sua disposizione, di sondare il terreno e far luce sui suoi sospetti. Infatti, la contessa fisserà un appuntamento con il dottore che aveva in cura Federico. Cosa succederà? Sarà possibile scoprirlo nei prossimi episodi in onda questa settimana.

Dove rivedere le puntate de Il Paradiso delle Signore

I fan della soap opera potranno rivedere in replica tutte le puntate su di RaiPlay. Sul portale sono presenti tutte le puntate andate in onda fino ad oggi. Gli episodi settimanali sono invece disponibili in replica su Rai Premium il sabato dalle ore 15:50 alle 19:35 (circa).