Il 10 novembre andrà in onda su Rai 1 la seconda puntata, della settimana che va dal 9 al 13 novembre, de Il Paradiso delle Signore. Secondo le anticipazioni l'episodio di martedì 10 novembre sarà ricco di colpi di scena, che sorprenderanno i telespettatori che ogni giorno seguono la soap italiana. Vittorio dovrà fare i conti con un momento difficile a causa della lontananza di Marta, sempre presente nei suoi pensieri quotidiani. Nonostante ciò, l’assenza di Marta non sarà l’unica cosa che tormenterà Vittorio, che in realtà continuerà a ripensare incessantemente al furto imperdonabile che ha compiuto Pietro al Paradiso.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore, puntata del 10 novembre

Come precisato dalle anticipazioni relative alla puntata de Il Paradiso delle Signore in onda il 10 novembre, il povero Luciano farà fatica ad accettare la vicinanza di Umberto a Federico e, persa la pazienza, deciderà immediatamente di darsi da fare recandosi a Villa Guarnieri per sistemare una volta per tutte i conti in sospeso con l’ex amante della moglie. Il confronto fra i due uomini si farà molto pesante, infatti Umberto rimarrà deluso dal comportamento di Cattaneo e si infurierà parecchio con l'uomo. Successivamente Adelaide chiederà al cognato di raccontargli finalmente tutta la verità, ma il banchiere rivelerà alla Contessa solo una piccola parte della vicenda accaduta.

Nel frattempo, come confermato dagli spoiler de Il Paradiso delle Signore relativi alla puntata che andrà in onda martedì 10 novembre, Irene aiuterà Stefania a conquistare Federico e per renderla affascinante all'appuntamento con Cattaneo, con l'aiuto di Dora, farà di tutto per curare in ogni minimo dettaglio l'aspetto estetico della giovane.

Sfortunatamente per la ragazza, però, l’incontro con Federico salterà in quanto il ragazzo avrà un imprevisto.

Il futuro di Pietro: anticipazioni Il Paradiso delle Signore 10/11

Nella puntata de Il Paradiso delle Signore, che andrà in onda su Rai 1 martedì 10 novembre, Pietro verrà chiamato dal giudice per sistemare i conti in sospeso in seguito al furto commesso al Paradiso.

La decisione sarà inimmaginabile (anche se non è stata specificata dalle anticipazioni diffuse) e cambierà per sempre il futuro del ragazzo e dello zio Vittorio. Il destino di Pietro, dunque, sarà nelle mani del giudice, che sarà chiamato a pronunciarsi sul futuro del ragazzo.