Prosegue l'appuntamento con le registrazioni di Uomini e donne e sabato 7 novembre ci sono stati nuovi colpi di scena all'interno dello studio del dating show di Maria De Filippi. Occhi puntati soprattutto sul ritorno in studio di una delle coppie che poche settimane fa aveva comunicato la sua decisione di abbandonare il programma per viversi fuori dallo studio televisivo. Trattasi di Valentina e Germano che in questa nuova registrazione hanno raccontato come stanno andando le cose tra di loro. Un racconto che tuttavia non ha sorpreso anche se poi c'è stato il colpo di scena: Gianni Sperti ha mandato via Germano.

La nuova registrazione di Uomini e donne, spoiler del 7 novembre

Nel dettaglio, Valentina e Germano in studio hanno confessato che la loro relazione non è mai iniziata da quando hanno comunicato la decisione di andare via insieme dal programma.

I due hanno raccontato di essersi visti una sola volta fuori dal contesto televisivo e che per il restante tempo si sono solo sentiti telefonicamente.

Peccato, però, che le chiamate tra i due non siano state affatto pacifiche: Valentina e Germano non hanno fatto altro che litigare, rendendosi così conto di non essere fatti per stare insieme e quindi di dover mettere la parola fine a questa neonata relazione.

Gianni Sperti manda via Germano ma non Valentina

Gli spoiler di U&D raccontano che una volta tornati in studio, Valentina ammetterà la sua intenzione di ritornare in trasmissione per continuare la ricerca della sua anima gemella e anche Germano rivelerà di voler proseguire il suo percorso nel dating show Mediaset.

La reazione di Gianni Sperti, però, sarà inaspettata: l'opinionista di U&D si scaglierà contro la decisione di Germano, sostenendo che non debba restare in trasmissione, a differenza di Valentina alla quale da il "permesso" per proseguire il percorso. A quel punto Germano ha lasciato lo studio, andando via.

E poi ancora gli spoiler di questa nuova registrazione di U&D che andrà in onda nel corso dei prossimi giorni su Canale 5, rivelano che c'è stato spazio anche per le nuove avventure dei giovani tronisti. In particolar modo Sophie ha conosciuto un nuovo pretendente arrivato in studio per lei: trattasi di Giorgio che ha deciso di tenere in trasmissione.

Gianluca rivede Dalila: spoiler U&D registrazione del 7 novembre

Situazione complicata anche per il tronista Gianluca che finalmente ha avuto modo di rivedere in studio la pretendente Dalila. La ragazza, però, si è lamentata dicendo che aspettava di scendere già da due puntate e a quel punto ha preso la parola Maria De Filippi che si è scusata, assumendosi la responsabilità per l'inconveniente.

Successivamente è stato trasmesso il filmato dell'esterna tra Gianluca e Dalila: il tronista ha ammesso di trovarsi bene con la ragazza anche se lei ha avuto da ridere per l'atteggiamento che ha avuto nel corso della registrazione precedente con Gabriella. Quest'ultima, infatti, ha ribadito che fosse lei l'unica ragazza che interessava realmente a Gianluca a Uomini e donne e in quell'occasione lui non ha citato Dalila, lasciandola amareggiata.