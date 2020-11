Manca veramente poco alla conclusione di Supernatural 15, la stagione che scriverà la parola fine al fantasy drama più longevo della televisione americana. Il finale di serie, dal titolo ' Carry on', andrà in onda in Usa sulla rete The CW giovedì 19 novembre e sarà uno speciale di due ore dedicato ai fratelli Winchester e alla conclusione del loro 'viaggio', lungo ben 327 episodi. L'emittente statunitense ha rilasciato il primo trailer sul finale di Supernatural 15 che, stando a quanto anticipato nel filmato, celebrerà la fine delle vicende incentrate sui due giovani cacciatori interpretati dagli attori Jensen Ackles e Jared Padalecki.

A proposito del finale, lo showrunner Andrew Dabb ha anticipato in modo criptico che 'la se rie è iniziata con Dean e Sam che concluderanno insieme la loro storia'.

Il finale di Supernatural 15: annunciato nel trailer uno speciale di due ore

Non concluderà solo la stagione, ma sarà soprattutto un finale di serie 'speciale' della durata di due ore che verrà trasmesso il 19 novembre. Si tratta di un evento per gli appassionati che seguono lo show statunitense da quindici anni e The CW ha deciso di celebrare la conclusione con la messa in onda del maxi episodio 'Carry on'. I fan assisteranno al finale che avrebbe dovuto essere trasmesso prima dell'estate 2020, ma posticipato a causa della pandemia da Covid-19 che ha impedito di concludere le riprese in tempo per la messa in onda.

Stando a quanto dichiarato dagli sceneggiatori, pare che questi ultimi abbiano dovuto apportare delle modifiche al finale per garantire il rispetto delle norme anti-contagio. Il trailer rilasciato da The CW descrive l'ultimo episodio come la fine di un grande viaggio in cui Sam e Dean Winchester hanno combattuto contro creature demoniache per evitare l'Apocalisse, hanno avuto un ruolo importante nella lotta tra gli angeli e i demoni e hanno anche contrastato Dio.

Gli spoiler di Andrew Dabb sul finale di Supernatural 15

Supernatural 15 chiuderà i battenti il 19 novembre e uno degli interrogativi che attanagliano la mente dei fan è se i fratelli Winchester moriranno alla fine della battaglia. Tuttavia, la cosa più importante per i telespettatori è che i due protagonisti riescano a vivere insieme qualunque finale sia stato loro riservato.

A tal proposito si è espresso uno degli showrunner di Supernatural, Andrew Dabb, anche autore della sceneggiatura dell'ultimo episodio. Lo scrittore ha dichiarato che nel finale della serie 'Sam e Dean hanno iniziato il viaggio insieme e insieme lo finiranno'. Ha inoltre aggiunto che il come e il dove verrà mostrato nell'ultimo episodio e i due protagonisti concluderanno insieme la loro storia.

Cosa pensano Jensen Ackles e Jared Padalecki sull'ultimo episodio di Supernatural 15

Diretto da Robert Singer e scritto da Andrew Dabb, l'ultimo episodio di Supernatural 15 sarà un finale soddisfacente, stando alle dichiarazioni rilasciate da Jared Padalecki al panel online del Paley Center. L'attore statunitense ha dichiarato che 'non potrebbe essere più soddisfatto di come la serie finisce' e ha aggiunto che 'il finale è il mio episodio preferito di sempre'.

É dello stesso parere il collega Jensen Ackles il quale ha parlato di come si sia sentito molto coinvolto nei confronti degli eventi narrati nell'episodio finale che, stando alle sue parole, sarà 'un modo fantastico per concludere la serie'. Mischa Collins, interprete dell'angelo Castiel, ha rivelato uno spoiler che potrebbe essere sia positivo che negativo. L'attore, infatti, ha ammesso che Sam e Dean faranno di tutto per salvare Jack e saranno pronti a 'grandi sacrifici'.