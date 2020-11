Non sono passate neppure 48 ore da quando Nicola Vivarelli ha lasciato U&D per motivi di lavoro: il giovane ha dovuto salutare il pubblico e i protagonisti del dating-show a causa di un'imminente partenza in nave. Sul suo profilo Instagram l'ex cavaliere ha pubblicato un messaggio un po' polemico soprattutto nei confronti di Veronica De Nigris, la dama che ha negato che tra loro ci sia stato qualcosa di intimo lontano dalle telecamere.

La frecciatina di Nicola alla dama di U&D

L'avventura di Nicola Vivarelli a Uomini e donne è quantomeno in sospeso: il ragazzo sta per imbarcarsi per almeno tre mesi, quindi è impossibilitato a prendere parte alle registrazioni del dating-show di Canale 5.

Dopo che in tv è stata trasmessa l'ultima puntata alla quale ha partecipato, il 26enne ha pubblicato un post su Instagram che è rivolto sia alle tante persone che l'hanno sostenuto che alla dama che ha frequentato nell'ultimo periodo. Sotto ad una sua foto tratta dalla trasmissione, Sirius ha scritto: "Esperienza unica, mi mancherà tutto questo. Grazie a tutti voi per il supporto continuo".

L'ex di Gemma, però, ha voluto salutare gli spettatori di U&D con un frase fatta che descrive perfettamente le sensazioni che ha provato dopo essere stato lasciato da Veronica De Nigris: "Ah, quasi dimenticavo. L'onestà dovrebbe premiare sempre".

Veronica smentisce Nicola: versioni opposte negli studi di U&D

I fan di U&D hanno interpretato le parole che ha usato Nicola su Instagram come una risposta piccata alla smentita che Veronica ha fatto in televisione su come sono andate realmente le cose tra loro. Nella puntata che è stata trasmessa il 12 novembre, infatti, Vivarelli ha parlato così dell'ultimo incontro con la De Nigris lontano dalle telecamere: "Abbiamo fatto l'amore.

Lo rifarei mille volte perché lei mi piace tanto". La dama, però, ha negato sia negli studi Elios che sulle pagine del magazine del programma che tra lei e Sirius ci sia stato un rapporto intimo: la donna ha parlato di uno scambio di affettuosità che non sarebbe mai andato oltre a baci e ad abbracci.

La conoscenza tra il giovane cavaliere e la bella Veronica, dunque, si è conclusa pochi giorni prima che lui lasciasse il dating-show per lavoro: la De Nigris, però, ha ribadito più volte che il rapporto che c'era con Nicola non era a tal punto forte da spingere lei a lasciare la trasmissione per aspettarlo.

Il percorso di Nicola a U&D: dal flirt con Gemma all'addio per lavoro

L'avventura di Vivarelli a U&D è cominciata la scorsa primavera: nella versione virtuale della trasmissione, infatti, il ragazzo ha corteggiato via chat Gemma Galgani per qualche settimana, fregandosene delle critiche per la differenza d'età che c'è tra loro (lui 26 anni, lei 70). La frequentazione tra i due è andata avanti bene fino all'estate, quando la dama si è un po' defilata per sottoporsi ad un lifting al viso.

Quando a settembre sono riprese le registrazioni del dating-show, tra Nicola e la torinese non si è mai riaccesa la scintilla: la dama e il cavaliere hanno discusso a lungo, fino a quando non hanno deciso di iniziare ad uscire con altre persone. Negli ultimi tre mesi Gemma ha baciato Paolo e Biagio, mentre l'ufficiale di Marina si è lasciato andare soltanto con Veronica, la donna che oggi lo smentisce quando afferma che tra loro ci sarebbe stato un rapporto intimo. Prima di salutare tutti e lasciare la trasmissione per lavoro, Sirius ha voluto fare un ballo con la Galgani. è stata Tina Cipollari a suggerire al ragazzo di terminare il suo percorso invitando la persona con la quale l'ha cominciato qualche tempo fa.