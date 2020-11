Prosegue l'appuntamento con la soap opera Una vita e le anticipazioni delle nuove puntate spagnole raccontano che ci saranno dei colpi di scena legati al personaggio di Felipe. Dopo un periodo di assenza, in seguito anche alla morte della sua amata Marcia, l'avvocato deciderà di tornare nuovamente ad Acacias 38 e verrà sedotto da Natalia Quesada. Felipe, però, non potrà mai immaginare che, in realtà, la donna si avvicinerà a lui perché manipolata dall'astuta Genoveva che, ancora una volta, proverà a tenere sotto controllo la vita del suo amato.

Le anticipazioni delle nuove puntate spagnole di Una Vita: Natalia seduce Felipe

Nel dettaglio, Natalia deciderà di rispettare il piano messo a punto da Genoveva e comincerà a sedurre in maniera del tutto provocatoria il bel Felipe. Ben presto, però, i due si renderanno conto di provare un reale sentimento l'uno nei confronti dell'altro e finiranno così per innamorarsi.

Contrariamente a tutte le aspettative, quindi, Natalia riuscirà a far breccia nel cuore dell'avvocato di Puente Viejo. I suoi amici, però, gli consiglieranno di stare lontano dall'ex amante di Antonito ma l'avvocato dimostrerà di essere molto preso dalla donna e quindi sembrerà disposto ad andare avanti per la sua strada.

Felipe si innamora di Natalia Quesada

Ben presto, anche Genoveva si renderà conto della situazione e tornerà subito all'attacco. Le anticipazioni spagnole di Una Vita rivelano che la Salmeron tornerà di nuovo a manipolare la sua pupilla, dato che non può accettare di vederla felice tra le braccia del suo amato.

E a questo turno, Genoveva chiederà a Natalia di far ingelosire Felipe con Pierre Caron, un uomo molto pericoloso. Peccato, però, che questa volta sarà la stessa Quesada a ribellarsi al piano diabolico studiato da Genoveva: non vuole sedurre Pierre per far ingelosire l'avvocato.

Anche in questo caso, però, non tutto andrà come previsto perché sarà lo stesso Pierre Caron, d'accordo con il piano messo a punto dalla Salmeron, a tenere sotto scacco la giovane Natalia.

Quest'ultima, infatti, comincerà a subire delle minacce da parte di Felipe.

Natalia viene ricattata e minacciata: le anticipazioni spagnole di Una Vita

L'uomo, infatti, le dirà che se non rispetta l'accordo preso non ci penserà sue due volte a denunciarla alle autorità come spia per la Germania e in tempo di guerra rischia davvero grosso. Una situazione a dir poco spiacevole per Natalia che si troverà costretta ad accettare tale situazione.

Le anticipazioni spagnole di Una Vita rivelano che Quesada sarà costretta a fare ciò che le verrà chiesto, al punto che Genoveva comincerà a sentirsi in colpa per quello che sta accadendo.