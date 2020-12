Cresce l'attesa per il ritorno in tv di suor Angela protagonista di Che Dio ci aiuti 6. La serie televisiva con Elena Sofia Ricci, Francesca Chillemi, Valeria Fabrizi e Pierpaolo Spollon ritornerà in onda ufficialmente a partire dal prossimo mese di gennaio 2021. In queste settimane tutto il cast della fiction è impegnato sul set per le riprese delle nuove puntate che si preannunciano ricche di colpi di scena, sorprese e graditi ritorni.

La programmazione di Che Dio ci aiuti 6: la fiction sfida DayDreamer con Can Yaman

Nel dettaglio, la programmazione ufficiale di Che Dio ci aiuti 6 prevede che il debutto di questa nuova stagione sia fissato per giovedì 7 gennaio 2021.

Ancora una volta, quindi, la fiction con Elena Sofia Ricci erediterà la serata del giovedì che quest'anno tanta fortuna ha portato alle Serie TV già trasmesse come nel caso di Doc - Nelle tue mani (che ha chiuso la stagione con una media di oltre otto milioni e mezzo di spettatori).

E al giovedì sera, le nuove puntate della fiction con protagonista la suora più famosa del piccolo schermo, dovranno sfidarsi contro i nuovi episodi di DayDreamer - Le ali del sogno, la serie tv turca con Can Yaman che per il nuovo anno è stata promossa in prima serata dopo gli entusiasmanti risultati d'ascolto registrato in questi mesi nella fascia oraria del pomeriggio.

Le nuove puntate di Che Dio ci aiuti 6 dal 7 gennaio

Tornando alla programmazione di Che Dio ci aiuti 6, le anticipazioni diffuse sul web rivelano che il 28 gennaio la fiction non sarà trasmessa di giovedì per lasciare spazio alla messa in onda della diretta di un match di Coppa Italia valido per i quarti di finale.

Ma cosa succederà in questi nuovi episodi della fiction in onda a partire dal 7 gennaio su Rai 1? Le anticipazioni rivelano che ci sarà il ritorno in scena di Diana Del Bufalo, che rivestirà nuovamente i panni di Monica. Una presenza che non passerà affatto inosservata, dato che Monica avrà la possibilità di rivedere il suo ex fidanzato Nico.

Le anticipazioni di Che Dio ci aiuti 6: il ritorno di Monica

E durante la sua assenza, molte cose sono cambiate, al punto che Nico è in procinto di convolare a nozze con Ginevra, la nuova fiamma che ha saputo far breccia nel suo cuore.

Tra le novità anche il cambio vita che riguarderà Azzurra, interpretata dalla bravissima Francesca Chillemi. Dopo una vita intera alle prese con lo shopping e gli acquisti da fare, Azzurra deciderà di diventare una novizia a tutti gli effetti e quindi sarà ad un passo dal diventare suora.

Porterà a termine questo percorso? Lo scopriremo nei prossimi appuntamenti con Che Dio ci aiuti 6.