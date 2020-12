In queste ore, i telespettatori del Grande Fratello Vip si stanno molto interrogando in merito ad una presunta bestemmia pronunciata da Dayane Mello nella casa più spiata d'Italia. La modella stava chiacchierando con Cristiano Malgioglio e Maria Teresa Ruta quando, improvvisamente, si è lasciata scappare una frase un po' ambigua. La donna sembrerebbe aver pronunciato un'imprecazione molto simile a quella di Stefano Bettarini, il quale è stato squalificato dalla casa dopo soli due giorni. Ad ogni modo, guardando i video pubblicati sul web, restano ancora molte incertezze sui reali termini adoperati dalla concorrente.

La presunta bestemmia pronunciata da Dayane Mello

Dayane Mello pare si sia resa protagonista della pronuncia di una bestemmia nella casa del Grande Fratello Vip. La donna stava parlando con Cristiano e Maria Teresa delle mancate doti culinarie di Patrizia De Blanck. Il cantante ha chiesto alle sue interlocutrici: "Ma Patrizia non cucinava vero?". Ruta ha risposto con un secco: "No". In seguito ha aggiunto anche: "Non ha mai cucinato in vita sua". In sottofondo, proprio mentre Maria Teresa ha pronunciato questa frase, Dayane avrebbe pronunciato una frase simile ad un'imprecazione. Sul web, però, stanno circolando molti video che non aiutano a chiarire la questione.

Le supposizioni degli utenti del web sulle parole pronunciate dalla modella

Secondo alcuni utenti di Twitter, infatti, la modella potrebbe aver adoperato il termine "Forte", altri, invece, ritengono abbia detto "Foto".

I sostenitori della presunta bestemmia, invece, asseriscono che Dayane Mello abbia detto "Por..". Per adesso, però, le clip non sono chiare al 100%. Per tale motivo, bisogna attendere il responso degli autori del Grande Fratello Vip. Per il momento, la produzione non si è ancora espressa al riguardo. Dayane non è attualmente al televoto, pertanto, anche in caso di squalifica, il GF Vip non dovrebbe provvedere con l'annullamento delle votazioni.

Il caso Stefano Bettarini al Grande Fratello Vip

Come già anticipato, la frase pronunciata da Mello è molto simile a quella per cui è stato espulso Stefano Bettarini. Quest'ultimo, però, almeno per il momento, non si è espresso in merito alla vicenda sui suoi profili social. Quando si tratta di bestemmie, frasi omofobe o fortemente discriminatorie, il regolamento del Reality Show è molto intransigente.

Per questo motivo, nel caso in cui le analisi dei filmati incriminati dovessero confermare la bestemmia, la concorrente verrà certamente squalificata dal gioco. Non ci resta che attendere per capire quale decisione verrà presa.