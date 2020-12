Venerdì 4 dicembre su Canale 5 dalle 21:35 è stata trasmessa la 23esima puntata del Grande Fratello Vip 5. Parlando con Elisabetta Gregoraci il conduttore del reality show ha chiesto spiegazioni alla concorrente su un presunto contratto post matrimoniale con Flavio Briatore. Anziché glissare sulla domanda la diretta interessata ha smentito una volta per tutte bollando la notizia come un gossip falso.

La versione della gieffina

Elisabetta Gregoraci è stata una delle protagoniste più chiacchierate della quinta edizione del Grande Fratello Vip. Sebbene la showgirl calabrese all'interno della Casa di Cinecittà abbia stretto un particolare feeling con Pierpaolo Pretelli, ha sempre messo dei paletti.

In occasione della 23esima puntata del reality show, Alfonso Signorini ha chiesto a Gregoraci se il distacco con Pierpaolo fosse causato da un presunto contratto post-matrimoniale stipulato con Flavio Briatore. Stando alle voci dei rumors, il contratto avrebbe previsto che Elisabetta nei tre anni successivi all'addio con l'imprenditore piemontese non si sarebbe potuta mostrare sotto i riflettori in compagnia di un altro uomo. A quel punto la diretta interessata ha deciso di fare chiarezza sulla sua posizione. La 40enne calabrese ha spiegato di essere felice per avere ricevuto quel determinato quesito. Poi, ha aggiunto: "Assolutamente no, non c'è nessun contratto". Elisabetta ha ammesso di avere sofferto in passato per queste voci che giravano sul suo conto.

Infine, ha chiosato: "È una roba falsa che gira".

Il direttore di Chi ha confidato di averne parlato anche lui di questo presunto contratto, poiché c'erano molte voci che giravano in merito. Una volta ribadita la sua posizione Gregoraci ha spiegato come stanno realmente le cose tra lei ed il suo ex marito. A quanto pare i due si sono solamente fatti una promessa: qualora dovessero intraprendere una liasion con altre persone, all'inizio nessuno dei due dovrà introdurlo nella vita di Nathan Falco per tutelarlo.

Elisabetta abbandona il gioco

Durante la puntata di venerdì 4 dicembre, i "vipponi" hanno dovuto decidere se restare in gioco fino a febbraio 2021 oppure abbandonare. Francesco Oppini è stato irremovibile sulla sua scelta mentre Dayane Mello all'inizio aveva dichiarato di lasciare il reality show salvo poi fare un passo indietro e proseguire la sua avventura.

Elisabetta Gregoraci invece, ha comunicato di abbandonare il gioco. Nonostante Alfonso Signorini abbia cercato di trattenere la showgirl calabrese all'interno della Casa di Cinecittà, la gieffina ha riferito che non vuole affatto passare il Natale lontano da suo figlio. A quel punto il conduttore del reality show ha dato la possibilità alla Gregoraci di passare le ultime ore nella Casa in compagnia dei suoi coinquilini e di Pierpaolo Pretelli. Dunque, Elisabetta uscirà dal gioco lunedì 7 dicembre.