Tra Tommaso Zorzi e Platinette non corre affatto buon sangue. Il giovane influencer, attuale protagonista del Grande Fratello Vip condotto da Alfonso Signorini, ha rilasciato (prima del suo ingresso nella casa) una lunga intervista al programma "Seconda Vita" condotto da Gabriele Parpiglia, durante la quale ha puntato il dito contro Platinette e le sue posizioni in materia dei diritti omosessuali. E ieri sera, nel corso della trasmissione Live - Non è la D'Urso, al cospetto di Francesco Oppini, Platinette ha attaccato Zorzi.

L'attacco di Platinette a Tommaso Zorzi del GF Vip

Nel dettaglio, durante la trasmissione di Parpiglia, Tommaso aveva puntato il dito contro Platinette per avere detto che la legge contro l'omofobia è un bavaglio.

"Mi fa schifo. Se nessuno combatteva per i diritti, tu non potevi fare Platinette" ha sbottato Zorzi nel corso della chiacchierata trasmessa da Real Time.

Parole che non sono andate giù a Platinette che nel corso del programma domenicale di prima serata condotto da Barbara D'Urso, ha mosso delle critiche nei confronti di Zorzi.

"Io non amo Zorzi, ma neanche per scherzo" ha ammesso Platinette nel corso dell'ospitata in cui al centro della scena vi era Francesco Oppini, amico "fraterno" di Tommaso, che in quel momento si stava scontrando contro le sfere della trasmissione.

Francesco Oppini difende Tommaso da Platinette

E poi ancora Platinette ha tirato in ballo alcune dichiarazioni di Tommaso, in cui disse che quando avrebbe visto Platinette, gli avrebbe tirato due schiaffi.

"Visto che lui si è permesso di dire che quando mi vedrà mi tirerà due schiaffi. Io di schiaffi ne ho presi, ma da quelli che odiano quelli come me. Non da quelli come me" ha dichiarato Mauro Coruzzi, in arte Platinette, scagliandosi contro Zorzi.

Immediata la reazione di Francesco Oppini che, nel momento in cui ha capito che Platinette non aveva un buon giudizio nei confronti del suo carissimo Tommaso, ha subito precisato con la frase: "Quelle sono opinioni".

La nuova puntata in diretta del GF Vip il 14 dicembre

Insomma il clima tra Tommaso e Platinette non sembra essere affatto dei migliori e chissà se, nel corso delle prossime puntate di questo Grande Fratello Vip che andrà avanti fino a metà febbraio 2021, non ci sarà spazio anche per un confronto in diretta televisiva tra i due diretti interessati.

Nel frattempo, il 14 dicembre ritornerà l'appuntamento in prime time con il reality show condotto da Alfonso Signorini.

Tommaso sarà ancora una volta protagonista, dato che in questi giorni ci sono stati dei momenti di scontro in casa con la nuova arrivata Sonia Lorenzini, ex tronista di Uomini e donne.