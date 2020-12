Gli autori del GF Vip 5 sono al lavoro per mettere su lo speciale che andrà in onda la notte di Capodanno. Interpellato a Casa Chi su cosa dovranno aspettarsi i telespettatori nella puntata del 31 dicembre, Alfonso Signorini ha anticipato che ci saranno molti ospiti e che la diretta non sarà come tutte le altre: il reality diventerà un vero e proprio varietà, con musica dal vivo, gare tra i concorrenti e nessun momento di tensione.

La notte di San Silvestro con i concorrenti del GF Vip

Mancano circa tre settimane alla fine del 2020, e i vertici Mediaset hanno deciso di intrattenere i telespettatori in modo insolito la notte del 31 dicembre.

Il concerto in piazza che Federica Panicucci ha condotto negli ultimi anni, non ci sarà: a far compagnia al pubblico a casa saranno i concorrenti del GF Vip 5 con una puntata speciale.

Alfonso Signorini ha confermato che la sera di San Silvestro presenterà una diretta anomala del reality di Canale 5 che, visti gli ottimi ascolti che sta facendo registrare da settembre, è stato allungato fino a metà febbraio.

A chi gli ha chiesto cosa deve aspettarsi la gente dal suo show nell'ultima notte dell'anno, il direttore ha risposto: "Ci saranno tanti ospiti, tanti cantanti e so già qualche nome".

"Ci saranno gare e momenti di varietà", ha aggiunto il padrone di casa prima di specificare che quella sera i vipponi non dovranno fare i conti con nessuna tensione o chiarimento.

Ultimo dell'anno in compagnia del GF Vip su Canale 5

"Sicuramente non ci saranno le nomination. Non pensate di trovare Orlando che litiga con Dayane Mello", ha fatto sapere Alfonso nel suo intervento a Casa Chi di questi giorni.

Lo speciale del GF Vip che sarà trasmesso in diretta il 31 dicembre, dunque, sarà diverso dalle solite puntate alle quali assistono i telespettatori da settembre scorso: no a chiarimenti, discussioni e nomination, sì al divertimento, allo spettacolo e alla musica dal vivo.

Cristiano Malgioglio ha anticipato che ha pronto un outfit pazzesco per la notte di Capodanno e che, se gli verrà permesso, vorrebbe fare un concerto per i suoi compagni di reality ma soprattutto per la gente che guarderà la televisione quella sera.

Tanti nuovi ingressi nella casa del GF Vip

Il veglione di Capodanno che stanno preparando gli autori del GF Vip, avrà luogo soltanto dopo che il cast del programma di Canale 5 si sarà arricchito di tante facce nuove.

Come ricorda il blog di Davide Maggio, domani sera (venerdì 11 dicembre) entreranno nella casa più spiata d'Italia tre concorrenti: Filippo Nardi (il conte che è famoso per la sfuriata sulle sigarette nella seconda edizione), Samantha De Grenet (conduttrice ed opinionista dal carattere forte e deciso) e Sonia Lorenzini (ex tronista di Uomini e Donne ed oggi influencer con conti in sospeso con Tommaso Zorzi).

Tra una settimana, ovvero venerdì 18 dicembre, è previsto che entrino in gioco: Mario Ermito (modello ed ex volto del Grande Fratello Nip), Carlotta Dell'Isola (protagonista dell'ultima edizione di Temptation Island in coppia col fidanzato Nello), Andrea Zenga (figlio dell'ex portiere della Nazionale, Walter), Cecilia Capriotti (showgirl e presenza fissa nei salotti di Barbara D'Urso) e Ginevra Lamborghini (sorella della cantante Elettra, con la quale non è in buoni rapporti al momento).

Queste dieci new entry, si aggiungono a Giacomo Urtis (che da ospite è diventato inquilino ufficiale pochi giorni fa) e Cristiano Malgioglio (che nella puntata di lunedì scorso ha confermato che è tornato a far parte del cast fisso a tre anni dall'exploit nella seconda edizione del GF Vip).