Tommaso Zorzi ha ammesso di essersi innamorato di Francesco Oppini all'interno della casa del Grande Fratello Vip e in queste ore non ha nascosto la sua preoccupazione e la sua ansia per quello che succederà nel corso della puntata serale del 7 dicembre. Tommaso, sfogandosi in giardino con Stefania Orlando, ha rivelato che al solo pensiero di doversi confrontare con Francesco in puntata gli viene già l'ansia. Il giovane influencer ha provato a immaginare anche ciò che ha potuto pensare la fidanzata di Francesco, Cristina e secondo lui gli vieterà di vedersi una volta finito il reality show.

La preoccupazione di Tommaso Zorzi per Oppini dopo le confessioni al GF Vip

"Ammetto che sono terrorizzato per cosa accadrà" ha dichiarato Tommaso aggiungendo che si è lasciato andare a questa confessione importante su Francesco perché in questi anni non ha mai provato un trasporto così forte nei confronti di altre persone.

"Io così non mi sono mai esposto in vita mia" ha ammesso Tommaso al cospetto della sua amica Stefania Orlando che anche questa volta ha provato in tutti i modi a tranquillizzarlo e a calmarlo.

Tuttavia Tommaso, al solo pensiero che nel corso della puntata del 7 dicembre del GF Vip, possa esserci un confronto diretto con Francesco, ha ammesso di sentirsi male. Il motivo? Dato che Oppini è eterosessuale e non potrà mai dirgli "andiamo a vivere assieme" , Tommaso ha ammesso che qualunque sia la reazione del figlio di Alba Parietti, lui potrebbe uscirne con le ossa rotte.

'La fidanzata gli vieterà di frequentarmi dopo il GF Vip' dice Tommaso Zorzi

Al tempo stesso Zorzi ha ammesso che in queste settimane in cui sono stati assieme all'interno della casa di Cinecittà, lui non ci ha mai provato con Francesco, sapendo appunto che il ragazzo era felicemente fidanzato con Cristina, la sua compagna da svariati anni con la quale ha ammesso di voler mettere su famiglia al più presto.

E a tal proposito, Tommaso non ha potuto non domandarsi quale sia stata la reazione di Cristina dopo che in casa ha ammesso di essersi innamorato di Oppini. "Lei gli vieterà di frequentarmi fuori" ha dichiarato Zorzi.

La richiesta di Tommaso al Grande Fratello Vip

Ma sarà davvero così? In attesa di scoprire quali saranno le reazioni di Francesco e quelle di Cristina nel corso delle prossime puntate in diretta del Grande Fratello Vip 5, Tommaso ha avanzato anche una richiesta ben precisa alla produzione del reality show.

Il giovane influencer si è detto convinto che l'unico modo per buttarsi alle spalle questo amore non corrisposto è quello di avere un chiodo schiaccia chiodo, ossia far entrare in casa un'altra persona con la quale potersi divertire e in questo modo provare a dimenticare la cotta per Francesco Oppini.