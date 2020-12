Tra i protagonisti di questo Grande Fratello Vip 5 vi è sicuramente il giovane Pierpaolo Pretelli che è stato al centro del Gossip della casa per i suoi flirt. In principio è stata la volta dell'amicizia speciale con Elisabetta Gregoraci, poi si era parlato di un possibile ritorno di fiamma con la sua ex Ariadna Romero (madre di suo figlio) e in questi ultimi giorni l'ex velino di Striscia la notizia si è avvicinato moltissimo a Giulia Salemi, con la quale non sono mancate coccole e baci. Un atteggiamento che ha fatto sbottare Tommaso Zorzi che, confrontandosi con Stefania Orlando, ha sparlato di Pretelli e ha ammesso che non lo vorrebbe mai come fidanzato.

Tommaso Zorzi sbotta contro Pierpaolo Pretelli al GF Vip: 'Per carità'

Nel dettaglio, Tommaso ha analizzato un po' la situazione sentimentale che ha visto protagonista Pierpaolo Pretelli all'interno della casa del GF Vip e non ha potuto non sottolineare il fatto che il ragazzo abbia le idee molto confuse sulla strada da percorrere e intraprendere.

"Elisabetta, Giulia e la sua ex. Voglio dire c'ha 30 anni, non 20. Si facesse un'idea" ha sbottato Tommaso parlando dell'atteggiamento di Pretelli.

"Io uno così, come amico sì, ma come fidanzato per carità" ha proseguito Tommaso nel suo sfogo. A quel punto, però, Stefania Orlando gli ha fatto notare che ormai con Elisabetta Gregoraci fosse acqua passata, dato che Pierpaolo ha ammesso di aver superato l'infatuazione nei confronti della showgirl calabrese che in diverse occasioni ha dichiarato e ribadito di vederlo come un semplice amico.

Lo sfogo di Tommaso verrà mostrato a Pierpaolo?

Sta di fatto che per Tommaso, una persona che si comporta come sta facendo Pierpaolo all'interno della casa del Grande Fratello Vip, non potrebbe interessargli dal punto di vista sentimentale.

Ma quale sarà a questo punto la reazione di Pretelli nel momento in cui avrà la possibilità di ascoltare lo sfogo di Tommaso in cui ha sparlato alle sue spalle? Lo scopriremo nel corso delle prossime ore.

Giulia e Pierpaolo sempre più vicini nella casa del GF Vip 5

Intanto, all'interno della casa più spiata d'Italia, prosegue l'amicizia speciale tra Pierpaolo e la dolce Giulia.

Farai il vaccino contro il covid-19? Partecipa al sondaggio e vinci un buono Amazon da 50 €

Nei giorni scorsi, complice la prova ricompensa proposta dal GF Vip, i due hanno avuto modo di scambiarsi i loro primi vaci all'interno della casa.

Episodi che, ovviamente, non sono passati inosservati dato che sia Pierpaolo che Giulia non hanno mai nascosto il feeling che c'è tra di loro. Tuttavia, Pretelli ha ammesso di non voler affrettare le cose e di volerci andare con i piedi di piombo.

Nascerà l'amore tra i due? Per la Salemi si tratterebbe del secondo fidanzamento nato nella casa del GF Vip.