Non accennano a placarsi le chiacchiere su quello che è successo tra Zelletta e Natalia: dopo che i due si sono confrontati in diretta nella puntata del Grande Fratello Vip del 28 dicembre, c'è ancora qualcuno che nutre forti dubbi su quanto entrambi hanno raccontato. Zorzi, in particolare, si sente preso in giro da Andrea per la reazione poco istintiva che avrebbe avuto al Gossip che la sua compagna avrebbe trascorso una notte con un altro: a detta di Dayane, quest'uomo avrebbe comprato di tutto a Natalia Paragoni durante il soggiorno a Capri.

L'analisi di Tommaso sul 'caso Natalia' al GF Vip

Nel corso della puntata del GF Vip di lunedì 28 dicembre, Dayane ha lanciato una notizia bomba: voci che circolano a Milano, sostengono che Natalia avrebbe tradito Andrea l'estate scorsa.

La brasiliana si è detta certa dell'attendibilità della sua fonte, la stessa che le ha riferito che l'ex corteggiatrice di U&D si sarebbe intrattenuta a Capri con un uomo che il giorno dopo le avrebbe comprato di tutto.

Dopo aver assistito al chiarimento in diretta tra i due volti di Uomini e Donne, Tommaso ha voluto fare un'analisi lucida della situazione, arrivando a mettere in dubbio soprattutto il comportamento del suo compagno d'avventura.

Nel chiacchierare con Cecilia e Stefania di quello che è successo durante la diretta in prima serata, Zorzi ha detto: "Ci sono cose che non mi tornano e che mi puzzano su Zelletta. Ammettiamo che questa cosa su Natalia non sia vera, ma se Dayane dice qualcosa del genere sulla tua ragazza in tv tu non ti inca...

con lei?".

Le teorie di alcuni concorrenti del GF Vip 5

"Secondo me lui già sapeva di Capri, della voce che circolava. Ma perché non se l'è mangiata? La sua reazione non mi torna", ha proseguito Zorzi nella riflessione che ha fatto su Andrea e Natalia il 29 dicembre.

"In diretta ha detto una bugia, perché ci deve prendere per il c...? Lui sapeva della chiacchiera che avesse dormito con un altro.

Tutti diciamo cose scomode e lui no. Allora sei un parac.., tu e la tua ragazza", ha detto ancora l'influencer prima che la regia del GF Vip cambiasse inquadratura "censurando" in qualche modo il discorso del concorrente.

Nuove voci su Natalia nella casa del GF Vip

Tommaso, poi, ha riportato un dettaglio inedito dell'indiscrezione che Dayane ha raccontato in confessionale.

Nel commentare quanto è accaduto tra Andrea, Natalia e Dayane, Zorzi ha detto: "Qua stiamo dicendo che la tua ragazza è stata con un altro, e che il giorno dopo lui le ha fatto fare shopping e le ha regalato di tutto".

Quando Cecilia e Stefania gli hanno chiesto da dove arrivasse la voce sui regali che Natalia avrebbe ricevuto da parte del suo presunto amante, Tommaso ha risposto: "Chi l'ha detto? Dayane".

Dayane Mello, dunque, saprebbe alcune cose sull'ipotetico tradimento dell'ex corteggiatrice di Uomini e Donne a Zelletta, cose che le avrebbe riportato una persona molto vicina al "terzo incomodo" di questa situazione.

Natalia ha respinto ogni accusa, dicendo che il tronista col quale fa coppia da un paio d'anni sapeva già tutto di questa vacanza a Capri e degli amici e amiche che erano con lei in quella trasferta.

Quello che Zorzi e i telespettatori non hanno ancora ben chiaro, è se Andrea era anche a conoscenza del gossip sulla notte che Natalia avrebbe trascorso con un ragazzo, la cui identità non è stata resa nota: il pugliese ha detto di credere alla sua dolce metà e di fidarsi ciecamente di lei.