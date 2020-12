Al termine della ventiduesima puntata del Grande Fratello Vip, Dayane si è mostrata parecchio risentita per il trattamento diverso che riceverebbe rispetto ad altri concorrenti da parte della produzione. Anche se la regia ha provato a staccare il collegamento mentre la ragazza si lamentava con Adua, i più attenti spettatori l'hanno sentita dire che è stanca di non ricevere mai sorprese: la brasiliana sembrerebbe sempre più convinta a lasciare il reality.

Dayane attacca la produzione del Grande Fratello Vip

Lo stress nella casa del Grande Fratello Vip, è a livelli altissimi. Dopo aver saputo che il programma è stato allungato fino a febbraio 2021, la maggior parte dei concorrenti hanno avuto crisi nervose, manifestando spesso la volontà di lasciare il gioco.

Alla fine della diretta di lunedì 30 novembre, Dayane ha sbottato per una ragione molto particolare: la ragazza si è sentita trascurata per l'ennesima volta dagli addetti ai lavori, che ha aspramente criticato mentre era in camera da letto con Adua.

Dopo aver nuovamente tirato in ballo la possibilità di ritirarsi in una delle prossime puntate, Mello ha detto: "Io non continuo, non ce la faccio. Rinuncio a questo prolungamento perché ho bisogno di rivedere la mia bambina".

Nel commentare l'appuntamento di ieri nel quale è stata interpellata poche volte, la brasiliana ha aggiunto: "Io capisco quando dite che non fanno preferenze, però voi dovete capire pure me. Faccio una puntata di tre ore e non mi fanno mai sorprese".

Paragone con Enock, ultimo eliminato del Grande Fratello Vip

Dayane ha anche sostenuto che se non litiga con qualcuno o se non si inserisce in qualche discussione, nessuno la considererebbe in diretta: "Questa cosa non è più stimolante".

La modella si è anche lamentata del fatto che le uniche sorprese che ha ricevuto dall'esterno, sono dei brevi video del fratello o della figlia nei quali si sarebbe visto poco o niente.

Per giustificare l'astio che sta iniziando a provare verso chi lavora nella progettazione delle puntate del Grande Fratello Vip, la brasiliana ha paragonato il suo trattamento con quello che ha ricevuto Enock da quando è entrato nella casa più spiata d'Italia.

"L'hanno visto debole e non ha mai fatto televisione", ha detto la giovane in riferimento alle tante sorprese che Barwuah ha ricevuto in questi mesi da fratello Mario Balotelli, dalla fidanzata Giorgia e ieri sera anche dai nipotini.

Dayane potrebbe lasciare il Grande Fratello Vip

Lo sfogo che ha avuto l'altra sera nei confronti della produzione del Grande Fratello Vip, potrebbe essere considerata la goccia che ha fatto traboccare il vaso già colmo di Dayane. È da più di una settimana, infatti, che la ragazza anticipa ai suoi compagni di reality quale decisione prenderà circa la permanenza nella casa fino a febbraio.

Assieme a Francesco Oppini (che potrebbe lasciare per amore della compagna Cristina) e a Elisabetta Gregoraci (che intende tornare a casa da Nathan, il bambino nato dall'amore con Flavio Briatore), Mello è una delle poche concorrenti della quinta edizione che non vorrebbe continuare l'avventura su Canale 5: la ragione principale del possibile abbandono della brasiliana, è da ricercare nella mancanza che sente della figlia Sofia, con la quale vorrebbe passare il Natale.

L'unica vippona che potrebbe convincere la modella a proseguire il gioco finché non sarà il pubblico ad eliminarla, è Adua Del Vesco: l'attrice e Dayane hanno instaurato una fortissima amicizia in questi mesi, e questo rapporto potrebbe influire sulla scelta finale della ex di Stefano Sala.