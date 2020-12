Il Paradiso delle Signore, anticipazioni della nuova puntata di giovedì 17 dicembre con il bacio tra Marcello e Ludovica che lascerà senza fiato Roberta. Il ritorno della bella Brancia ha destabilizzato non poco i Guarnieri e tutto il Circolo. La prima a farne le spese sarà la povera Roberta, anche se la verità è ancora più drammatica.

Nel frattempo, la presenza di Giuseppe è sempre più insopportabile per Agnese. La signora Amato e Armando sono costretti a vedersi di nascosto, una situazione difficile da sostenere per entrambi. I loro sentimenti saranno così messi a dura prova.

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni: Mantovano pronto a fare del male a Roberta

Roberta sta per partire per Bologna, convinta che presto inizierà una nuova vita al fianco di Marcello. Tutto le sembra perfetto, ma non sa che nel giro di una serata i suoi sogni crolleranno. Le Veneri, anch'esse ignare di quanto stia succedendo, si prepareranno a dare l'addio ai due fidanzati.

La cena per Roberta e Marcello è pronta, così come il loro regalo d'addio. Un disperato Bergamini si incontrerà con Mantovano, deciso a non lasciarlo in pace. Stando alle anticipazioni Il Paradiso delle Signore, Marcello verrà colpito nel suo punto più debole e sarà così costretto a prendere una decisione drastica.

Mantovano sa benissimo che se vuole la totale dedizione di Bergamini deve andare sul sicuro: sarà così che lo minaccerà, dicendogli che qualora non esegua ogni suo ordine, a farne le spese sarà Roberta.

Uno strano cameriere in Caffetteria

Come raccontano le nuove anticipazioni Il Paradiso delle Signore, Laura si insospettirà non poco vedendo il nuovo cameriere arrivato in Caffetteria per sostituire Marcello. Il suo comportamento non passerà inosservato nemmeno davanti agli occhi di Salvatore.

Intanto, Giuseppe inizierà a capire che Armando non è solo un amico per Agnese.

Capendo però di dover agire con furbizia, farà buon viso a cattivo gioco. Agnese e Armando soffriranno molto la distanza e i loro sentimenti verranno messi a dura prova.

Roberta vede Marcello e Ludovica baciarsi

Il disagio della signora Amato non passa inosservato al Circolo, dove Gabriella nota quanto sia imbarazzata al fianco di Giuseppe. Che cosa ci sarà sotto?

Infine, nella puntata Il Paradiso delle Signore in onda giovedì 18 dicembre su Rai 1, tutto sarà pronto per i saluti a Roberta e Marcello. Le Veneri aspettano la coppia in trattoria, ma Bergamini non si presenta. Roberta, preoccupata per il ritardo del fidanzato, lo va a cercare.

Ed ecco che la bella Pellegrino vede con i suoi occhi una scena che la devasterà: Marcello e Ludovica si stanno baciando con passione.