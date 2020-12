Tra le protagoniste indiscusse di Uomini e donne vi è sicuramente la dama torinese Gemma Galgani, che nel corso degli ultimi appuntamenti trasmessi durante il 2020 su Canale 5, ha fatto molto parlare per la sua love story con il cavaliere Maurizio. I due si sono conosciuti in trasmissione e hanno approfondito la conoscenza fuori dallo studio televisivo di Maria De Filippi, rivelando poi di essersi lasciati trasportare dalla passione. Tuttavia, complice lo stop natalizio, in molti si chiedono come proceda la love story tra Gemma e il suo nuovo cavaliere: sui social, però, la dama preferisce tacere.

Nessun post social di Gemma Galgani sulla love story con Maurizio nata in studio a Uomini e donne

Nel dettaglio, durante gli ultimi appuntamenti con Uomini e donne, Gemma ha rivelato in trasmissione di essersi lasciata trasportare dal forte sentimento nei confronti di Maurizio. I due, infatti, hanno ceduto alla passione e sono finiti così a letto insieme.

Un racconto senza filtri avvenuto in studio, tra lo stupore di tutti i presenti, in particolar modo Gianni Sperti il quale però ha dovuto complimentarsi con Gemma perché fin dal primo momento aveva ammesso di essere interessata alla new entry Maurizio e di voler approfondire la conoscenza.

Ma come procede la storia tra i due nata a Uomini e donne? In queste settimane, il dating show di Maria De Filippi non è in onda per la pausa natalizia.

Gemma Galgani, però, continua ad essere molto attiva sul fronte social.

Gemma e Maurizio: cosa sta succedendo dopo la notte di passione?

La dama torinese ha un suo account ufficiale Instagram che aggiorna di giorno in giorno ma in queste ultime settimane ha sempre taciuto su Maurizio. Galgani non si è lasciata andare a nessuna rivelazione sul nuovo cavaliere che le ha rapito il cuore e quindi non si sa se i due abbiano trascorso il periodo delle feste natalizie assieme oppure no.

A questo punto, quindi, non resta che attendere il prossimo 7 gennaio 2021 per tornare a seguire le avventure di Gemma Galgani nello studio di Uomini e donne. La trasmissione della De Filippi, ritornerà in onda il giorno dopo l'Epifania, come sempre nello slot orario che va dalle 14:45 alle 16:10 circa.

Il debutto web di Gemma Galgani in coppia con Giulia De Lellis

Intanto, però, Gemma ha debuttato con un nuovo progetto web che la vede protagonista assieme ad un altro volto di Uomini e donne, molto amato dal pubblico. Parliamo di Giulia De Lellis, ex fidanzata di Andrea Damante.

Gemma e Giulia sono le due conduttrici di "Giortì", un programma web visibile su WittyTv, che racconta i momenti speciali della vita che qualcuno ha scelto di condividere con persone a loro care.