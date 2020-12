Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione sono in crisi e non si tratta di un Gossip, ma la conferma dei problemi fra una delle coppie più amate di Uomini e Donne è arrivata dall'ex tronista del dating show di Canale 5. Nel pomeriggio di domenica 20 dicembre, l'influencer campana ha fatto chiarezza sull'attuale rapporto con il papà di suo figlio, attraverso dei video sulle sue storie Instagram. La mamma di Dodo ha affermato che lei e Pietro stanno attraversando un momento particolare e ha detto di voler tutelare la sua famiglia e soprattutto il suo primogenito.

Pietro Tartaglione e Rosa Perrotta sono in crisi

Rosa ha anticipato ai follower che, se fino a questo momento non aveva ancora proferito parola sull'attuale rapporto con Pietro, era per tutelare suo figlio Dodo e ha corredato il video con la didascalia: ''Il tempo è necessario per capire delle cose prima di parlare o agire''. Riguardo agli articoli gossip che sono usciti nei giorni precedenti relativi alla presunta crisi fra lei e Pietro, Rosa ha detto che quanto sta succedendo fra di loro è sotto gli occhi di tutti: ''Io e il mio compagno stiamo attraversando e abbiamo attraversato e stiamo attraversando, stiamo capendo, un momento molto delicato''.

Rosa e Pietro hanno bisogno di tempo

Al momento, Rosa non è in grado di dare nessuna certezza ai fan, non sa se la sua storia d'amore potrà avere un lieto fine: ''Vorrei avere e dare certezze'', ma non è semplice e vorrebbe essere lei la prima ad avere delle risposte.

''Ci dobbiamo del tempo e della comprensione'', ha scritto come didascalia di uno dei suoi video sulle sue storie Instagram, per poi dire: ''Il tempo deve fare il suo corso''. In merito alla crisi con il suo compagno, Perrotta ha affermato di non aver nulla da nascondere e stanno solo cercando di capire come evolveranno le cose fra di loro.

L'unico pensiero di Rosa è tutelare la sua famiglia

Rosa Perrotta crede molto nella famiglia ed è per questo che la mette al primo posto e sta cercando di tutelarla: ''È quello in cui credo, è uno dei valori cardini della mia vita''. L'influencer campana ha voluto ringraziare i follower per il sostegno che le stanno dando in quest'ultimo periodo, attraverso messaggi e si è detta felice delle parole che le riservano.

Negli ultimi video, Rosa si è voluta fare un augurio: ''Spero che tutto vada per il verso giusto, spero che tutto si sistemi''. Non resta che attendere un po' di tempo, per capire se Perrotta e Tartaglione riusciranno a superare questa crisi o se si separeranno definitivamente. La coppia si è conosciuta a Uomini e donne e sono fidanzati dal maggio 2017, quando Rosa ha scelto Pietro nel dating show di Canale 5.