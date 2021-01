Prosegue l'appuntamento in prima visione assoluta con la soap opera Una vita. Le anticipazioni delle nuove puntate in onda dal 25 al 31 gennaio rivelano che ci saranno un bel po' di colpi di scena. Occhi puntati in primis sul rapporto tra Marcia e Felipe: i due saranno costretti a mettere da parte il loro matrimonio, ma non rinunceranno al loro amore. Intanto Genoveva avrà dei sospetti su una loro possibile tresca clandestina, mentre Santiago chiederà a Felipe di collaborare insieme per mettere nei guai Andrade.

Una vita, anticipazioni settimana 25-31 gennaio

Nel dettaglio, le anticipazioni della soap Una vita rivelano che dopo il ritorno di Santiago, Marcia e Felipe si renderanno conto che il loro è un amore impossibile e che difficilmente riusciranno a essere felici assieme.

I due, quindi, decideranno di intraprendere due strade differenti ma non sarà facile dirsi addio.

E infatti, col passare del tempo, Marcia e Felipe avranno un incontro fugace, tale da permettere di capire a Felipe di essere ancora innamorato di colei che era la sua promessa sposa e di non riuscire a farne a meno così facilmente.

Felipe, quindi, capisce di non voler rinunciare al suo amore per Marcia e di essere disposto a combattere per fare in modo che tra di loro possa tornare di nuovo il sereno. Peccato, però, che Marcia non sarà proprio dello stesso parare: l'ex domestica brasiliana si sentirà in colpa nei confronti di suo marito Santiago e si pentirà severamente di averlo tradito.

Felipe non rinuncia a Marcia

Gli spoiler delle prossime puntate di Una vita dal 25 al 31 gennaio, inoltre, rivelano che Genoveva comincerà ad avere dei sospetti circa un possibile ritorno di fiamma tra Felipe e Marcia.

La perfida Salmeron, infatti, ipotizza che i due possano incontrarsi in gran segreto.

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché Santiago dopo il suo ritorno del tutto inatteso in paese, convocherà tutti gli abitanti perché intende spiegare loro la verità sul suo rapporto con Marcia. L'uomo, infatti, chiederà alle persone di non giudicare sua moglie e di non trarre delle conclusioni affrettate nei suoi confronti.

Santiago propone un accordo a Felipe

E poi ancora le anticipazioni di Una vita fino al 31 gennaio raccontano che Santiago proporrà anche una sorta di "collaborazione" a Felipe, chiedendogli di allearsi insieme per combattere Cesar Andrade e fare in modo che il perfido trafficante di donna finisca per sempre in prigione.

Occhi puntati anche su Lolita che, in questi nuovi episodi della soap opera rivelerà alla sua famiglia di aver scelto di cambiare il nome del bambino che porta in grembo.