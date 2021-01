È da quasi una settimana che sul web impazza l'indiscrezione su una possibile dolce attesa di Belen Rodriguez. Si vocifera, infatti, che l'argentina aspetti un figlio da Antonino Spinalbese, il parrucchiere 25enne al quale è legata da agosto scorso. I protagonisti di questo rumor, però, non si sono ancora esposti né per confermarlo né per smentirlo: anzi, la showgirl ha approfittato di un commento arrivatole su Instagram per sottolineare quanto oggi sia una donna fortunata, molto di più rispetto al recente passato.

La frecciatina di Belen a Stefano De Martino

Da quando si è fidanzata con Antonino Spinalbese, Belen sembra aver raggiunto quella serenità che le mancava da tempo nel privato.

La coppia, infatti, non fa che scambiarsi parole d'amore sui social network a conferma del fatto che il sentimento che c'è è fortissimo e potrebbe davvero aver già dato un piccolo "frutto".

Da giorni, infatti, si vocifera che la Rodriguez sia incinta del compagno: le riviste di Gossip sostengono con certezza questa indiscrezione (che sarebbe data loro da fonti attendibili vicine alla showgirl), ma i diretti interessati non l'hanno ancora né confermata né smentita.

L'argentina, infatti, continua ad usare il suo profilo Instagram soprattutto per condividere con i fan i gesti romantici che il fidanzato fa per lei: l'ultimo in ordine di tempo, è stato scrivere "Love you" con un rossetto sullo specchio del bagno di casa.

"Sono davvero una donna molto fortunata.

Grazie per tanto amore", ha scritto la 36enne nel commentare la dolce dedica del parrucchiere.

"Lo eri anche prima", ha sostenuto un fan nel ricordare alla conduttrice che anche accanto a Stefano De Martino è stata molto felice per anni.

"Lo sono sempre stata, ma oggi di più", ha risposto Belen nel sottolineare quanto Antonino la renda molto più felice di tutti gli altri uomini ai quali è stata legata nel recente passato.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

Nessun pancino 'sospetto' per Belen sul set

Dopo aver pubblicato per giorni soltanto sue foto a mezzo busto o del viso, il 18 gennaio Belen ha deciso di mostrarsi a figura intera in alcune Instagram Stories. I fan più attenti hanno provato a scovare qualche accenno di pancia che potesse confermare il gossip sulla dolce attesa della showgirl, ma per ora il suo ventre è ancora piatto.

Le riviste scandalistiche sostengono che Rodriguez sia al terzo mese di gravidanza, quindi è molto probabile che sul suo corpo esile non si veda ancora il pancino che spunta a tutte le future mamme.

Nelle scorse ore, inoltre, l'argentina è stata su un set fotografico e ha posato dopo tanto tempo come modella.

Questo progetto professionale, però, non dissipa del tutto le voci che circolano da giorni sul bebè in arrivo in casa Rodriguez-Spinalbese.

La mancata smentita di Belen agli ultimi gossip

La scelta della coppia di non commentare in nessun modo la notizia che li vorrebbe prossimi a diventare genitori, potrebbe essere letta come una piccola conferma, soprattutto perché in passato Belen si è quasi sempre esposta per smentire le notizie false che circolavano sul suo conto.

Le riviste di gossip, dunque, sostengono che Rodriguez starebbe per dare un figlio al giovane fidanzato a poco più di sei mesi dal loro primo incontro, avvenuto tra luglio e agosto prima di una romantica vacanza a Ibiza.

La soubrette ha ritrovato l'amore a pochissimo tempo dalla fine del matrimonio con Stefano De Martino: i due si sono lasciati ufficialmente tra aprile e maggio, e lei è stata paparazzata tra le braccia di altre persone (prima Gianmaria Antinolfi e poi il parrucchiere 25enne Antonino) a metà estate tra Capri e le Baleari.