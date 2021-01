Anche Maurizio Costanzo ha espresso la sua opinione sull'attore del momento, Can Yaman. Il divo turco è attualmente sulle pagine delle riviste di Gossip per via della presunta relazione con la conduttrice Diletta Leotta e per la nuova fiction sul personaggio di Sandokan, in cui interpreterà il protagonista. Il conduttore ha scritto ciò che pensa del successo di Yaman nella sua rubrica settimanale su un settimanale. Costanzo ha voluto soprattutto rispondere a chi critica le doti interpretative dell'attore precisando che Can sa di poter migliorare. Inoltre, secondo il giornalista, la star di DayDreamer - Le ali del sogno non può essere colpevolizzata se è riuscita con la sua bellezza a conquistare il pubblico.

Maurizio Costanzo su Can Yaman: 'Sa di essere bello'

Can Yaman è da più di un anno al centro dell'attenzione sia dei media che dei telespettatori italiani. Il pubblico ha conosciuto l'attore con la serie "Bitter Sweet - Ingredienti d'amore" (Dolunay), trasmessa in Italia nell'estate 2019, e ha continuato a seguirlo nelle altre fiction di successo, "DayDreamer - Le ali del sogno" (Erkenci Kuş, in onda su Canale 5 da giugno 2020) e "Bay Yanlış" (ancora inedita in Italia). Maurizio Costanzo ha parlato dell'attore turco nella sua rubrica all'interno di un settimanale. Il giornalista ha ammesso di non aver mai seguito una delle serie interpretate dal divo di Istanbul. Ciò nonostante, è a conoscenza dell'enorme successo riscosso nel Belpaese. Il conduttore romano, riferendosi alle critiche fatte a Yaman per le doti attoriali, giudicate non eccelse, ha dichiarato: "È consapevole di essere bello, ma sa anche di potersi migliorare" Ha poi aggiunto che non pensa ci sia nulla di male se l'attore 31enne stia cercando di farsi apprezzare nel mondo della tv.

Attualmente Can è infatti protagonista insieme a Claudia Gerini nel nuovo spot De Cecco, girato a Roma alcune settimane fa.

Costanzo: 'DayDreamer appassiona, Can Yaman fa strage di cuori'

Costanzo ha ammesso: "Can Yaman ha fatto strage di cuori'. Vogliamo fargliene una colpa?". Il conduttore ha voluto spezzare una lancia a favore dell'attore, criticato per le sue capacità recitative.

Infatti, non tutti apprezzano le sue qualità. Ha infine parlato del successo ottenuto da DayDreamer - Le ali del sogno. A suo parere, la serie incentrata sulla storia d'amore tra Can Divit e Sanem Aydin appassiona i telespettatori. Il pubblico si cala nei panni dei personaggi e si affeziona a loro. Per Costanzo, perciò, la motivazione del successo della fiction turca sarebbe da attribuire a una componente principalmente emotiva, per cui "la gente si immedesima e si attacca agli attori, anche se non sono dei mostri sacri della recitazione".