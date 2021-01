Su Canale 5 prosegue l’appuntamento con lo sceneggiato turco DayDreamer - le ali del sogno, in onda dal lunedì al venerdì dalle ore 16:45 circa, nello slot che in precedenza era occupato dalla telenovela spagnola Il segreto. Anche nella puntata che verrà trasmessa il 5 febbraio 2021 non mancheranno i colpi di scena.

Dalle anticipazioni si evince che i riflettori saranno nuovamente puntati sulla perfida Huma Divit (Ipek Tenolcay), che dopo aver detto una menzogna a Can (Can Yaman) e Sanem Aydin (Demet Özdemir) conoscerà Mithat, lo zio dell’aspirante scrittrice. Si tratterà del gemello di Nihat (Berat Yenilmez), il quale si presenterà in una maniera piuttosto plateale agli abitanti del quartiere: in particolare non passerà inosservata l’evidente differenza fisica tra i due fratelli.

Il fotografo e la sua amata invece saranno sempre più rattristati a causa delle rispettive madri.

DayDreamer, trama del 5 febbraio: Huma dice una menzogna a Can e Sanem

Nella 115^ puntata in programmazione sulla rete ammiraglia Mediaset venerdì 5 febbraio 2021, Huma per non affrontare con Can e Sanem l’argomento sul futuro matrimonio della coppia si inventerà una scusa. L’astuta darkady farà credere al primogenito e all’aspirante scrittrice di dover lasciare di corsa il suo ufficio per recarsi a un appuntamento fissato con il suo parrucchiere.

A questo punto i due fidanzati si confronteranno con Mevkibe (Özlem Tokaslan), con la convinzione che la donna riesca a comprenderli.

Arriva il fratello di Nihat

Purtroppo anche la moglie di Nihat si innervosirà e farà il possibile per evitare la figlia e il futuro genero Can, cercando di cambiare discorso e facendoli sentire non considerati.

Inoltre Mevkibe - come fatto pure da Huma - addurrà una scusa per andarsene via, affermando di doversi occupare dei preparativi per la festa di primavera. Nonostante ciò il fotografo e Sanem - anche se il loro umore sarà pessimo - non demorderanno: i due innamorati decideranno di comune accordo di organizzare subito un nuovo incontro tra consuoceri al party che si terrà a breve nel quartiere.

L’imminente evento quindi farà tirare un sospiro di sollievo all’aspirante scrittrice, che spererà di vedere presto la sua famiglia e quella del suo promesso sposo riconciliarsi. Infine Huma - dopo essersi lamentata per il cibo con Nihat - farà la conoscenza del fratello dell'uomo (e quindi zio di Sanem) giunto ad Istanbul all’improvviso: il suo nome è Mithat e - secondo gli spoiler provenienti dalla Turchia - diventerà molto importante per la signora Divit con il passare dei giorni.