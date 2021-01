Dayane Mello è uno dei personaggi più chiacchierati del Grande Fratello Vip. Da qualche settimana a questa parte, la modella brasiliana è finita al centro di una diatriba a causa dei presunti voti giunti dall’estero. Su Instagram una pagina sudamericana ha inviato i suoi 16mila seguaci a sostenere Dayane per portarla alla vittoria del reality show.

La protesta dei telespettatori residenti in Italia

Dopo poche settimane di permanenza all’interno del reality show Rosalinda Cannavò aveva superato al televoto Franceska Pepe, grazie ai voti giunti dalla Spagna. Da qualche settimana invece, Dayane Mello risulta essere sempre la concorrente più votata.

Da una serie di ricerche è emerso che la modella brasiliana, è fortemente sostenuta dal popolo sudamericano.

Per questo motivo i telespettatori residenti in Italia hanno lanciato una sorta di protesta su Twitter con tanto di hashtag televototruccato. A tal proposito era intervenuto lo staff della modella: “L’intervento serve a scoraggiare la protesta”. Successivamente i collaboratori di Mello hanno spiegato che in passato anche altri concorrenti sono stati sostenuti da telespettatori non residenti in Italia, come ad esempio Ivan Gonzalez.

L’appello di una fanpage

I telespettatori sudamericani del Grande Fratello Vip sono intenzionati a sostenere l’ex compagna di Stefano Sala. Su Instagram nella giornata di mercoledì 6 gennaio, una pagina di 16.000 follower ha fatto un appello esplicito: “Facciamo vincere Dayane, perché deve riscattarsi”.

A detta di alcuni telespettatori residenti in Brasile, la modella sarebbe vittima di “maschilismo e razzismo” da parte di alcuni coinquilini della casa di Cinecittà. Il sogno dei fan brasiliani sarebbe quello di far vincere il Grande Fratello a Vip. Ma non solo, vorrebbero vedere la loro beniamina anche in un reality show sudamericano.

La confidenza di Mello

Dopo la 31esima puntata del Grande Fratello Vip Dayane Mello ha fatto una confidenza a Mario Ermito. La concorrente ha rivelato che all’età di 16 anni ha tentato il suicidio: “Ho preso tutte le medicine di mia nonna e le ho ingoiate”. Mello ha riferito che in Italia si sentiva sola, quindi si voleva lasciare andare.

All’epoca la modella brasiliana aveva confidato di avere solamente due amiche in Italia.

Il malessere di Dayane era nato dal non sentire il dolore: “Adesso i miei dolori fanno più male, perché li sento”. Dall’esperienza al Grande Fratello Vip, la diretta interessata ha confidato di avere ricevuto una grande lezione: “Quando esco di qua ho tante persone che mi amano. Questo per me conta molto”. Di fronte al racconto della modella brasiliana, Ermito è apparso molto commosso.