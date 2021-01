Continuano le discussioni e i litigi anche molto accesi nella casa del Grande Fratello Vip. Questa volta a scontrarsi duramente sono state Stefania Orlando e l'ex di Stefano Sala, Dayane Mello. Le due hanno discusso molto animatamente e non si sono risparmiate accuse anche piuttosto pesanti. Quella che sembrava essere una semplice chiacchierata in camera da letto, si è trasformata in una lite in cui sono volati stracci e dopo la quale, Stefania Orlando è scoppiata addirittura a piangere. La conduttrice e cantante ha anche detto di aver sbagliato a confidarsi con Dayane in merito a determinate questioni.

Volano stracci tra Dayane Mello e Stefania Orlando

Durante una chiacchierata in camera da letto, insieme a Carlotta e Cecilia Capriotti, Stefania Orlando ha fatto notare a Dayane come avesse strumentalizzato una sua frase riportandola in maniera distorta. Mello aveva accusato Stefania di aver detto: "Votiamo i nuovi." È iniziata così una lite molto accesa in cui tra le due donne sono volati stracci. Addirittura a un certo punto, Dayane Mello rivolgendosi alla Orlando ha esclamato: "Sei come un virus, entri nel cervello di tutti".

Stefania di fronte a queste parole ha replicato dicendo a Dayane che guarda solo ciò che le conviene. Poi ha anche aggiunto che Dayane ha rapporti con chi le conviene e non sa nemmeno cosa significhi essere amiche perché non conosce il senso dell’amicizia.

Stefania Orlando nel corso della lite ha aggiunto che quello di Dayane è stato un colpo basso perché ha riportato una frase per un'altra. Dayane Mello ha replicato dicendo che ognuno ha il suo modo di pensare.

Stefania in lacrime dopo la lite con Dayane Mello

Dopo la forte lite con Dayane Mello, Stefania Orlando si è lasciata andare a un momento di sconforto.

La donna è scoppiata in lacrime e ha affermato che non avrebbe mai dovuto confidarsi con Dayane Mello. Orlando ha detto che vuole sentirsi solo in pace con se stessa e che Dayane ha strumentalizzato le sue parole, perché capisce tutto molto bene. Poi ha continuato affermando anche che spera che Dayane faccia solo cose a fin di bene. Con la voce rotta dal pianto, Stefania ha continuato dicendo che è stata colpa sua, che ha sbagliato a parlarne con Dayane Mello.

Ha poi concluso affermando che se fosse stata una stratega avrebbe nominato le persone forti. Dayane sta giocando, ha dichiarato Stefania Orlando, e dato che non ci rimane male quando succedono certe cose, pensa che anche gli altri non se la prendano. Come andrà a finire tra le due coinquiline? Riusciranno a trovare un punto d'incontro e continuare pacificamente la loro avventura all'interno della casa?