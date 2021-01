Dayane Mello e Tommaso Zorzi sono due gieffini molto amati dal pubblico del GF Vip 5. Nella notte di domenica 24 gennaio, Dayane ha avuto uno sfogo con alcune coinquiline, fra cui Samantha e ha detto di essere arrabbiata, perché gli autori asseconderebbero i desideri musicali di Tommaso. La show girl ha aggiunto che la produzione metterebbe la musica preferita dall'influencer perché, a detta sua, avrebbe problemi mentali. Sui social si è scatenata una polemica per le frasi usate dalla modella brasiliana, riferendosi a Zorzi.

Dayane Mello vuole iniziare a fare la ribelle nella casa del GF Vip

Nelle ultime ore, Dayane Mello si è sfogata con alcune concorrenti che si trovavano in cucina con lei in quel momento e ha esternato le sue opinioni riguardo gli autori del GF Vip, esprimendo commenti su Tommaso Zorzi.

In particolar modo, la modella brasiliana, ha dichiarato: ''Inizio io a fare la ribelle, la malata mentale, così vedono''. Samantha, sentendo le parole di Dayane, le ha chiesto che tipo di comunicato stesse attendendo dagli autori del reality, ma Mello le ha detto che le sue parole non erano riferite a quello, ma ad altro. Non riuscendo a capire di cosa si trattasse, De Grenet ha chiesto chiarimenti alla gieffina e Dayane le ha spiegato di essere arrabbiata.

Dayane parla delle crisi d'ansia di Tommaso al GF Vip

Mello ha confidato la motivazione del suo malcontento, dicendo che gli autori, a detta sua, starebbero mettendo la musica all'interno della casa del Grande Fratello Vip, soltanto per fare felice Tommaso Zorzi, non tenendo in considerazione gli altri gieffini.

Dayane ha proseguito il discorso, aggiungendo che le motivazioni che spingerebbero la produzione del GF Vip sulle scelte musicali per l'influencer milanese sarebbero fatte, come da lei dichiarato: ''Perché ha crisi d'ansia, perché ha i suoi problemi mentali''.

Le critiche sul web a Dayane Mello per le parole su Tommaso Zorzi

La gieffina ha inoltre aggiunto che, essendo un sabato sera, ci sarebbe dovuta essere una musica per tutti i concorrenti del reality e non solo per qualcuno: ''Chi è Tommaso Zorzi?

Uno si fa un *** così per fare le cose, per divertirsi e noi non ci divertiamo''. Sul web, le parole della show girl brasiliana non sono piaciute e su Twitter sono stati pubblicati messaggi di disapprovazione per le dichiarazioni di Mello. Un'utente ha scritto: ''Taggate i familiari, non è più possibile ed accettabile sentire ciò in TV. Sono inorridita, non ho parole.

E nessuna di loro che dice niente, è ancora peggio''. Non resta che attendere la prossima puntata del GF Vip, per scoprire se si parlerà dello sfogo di Dayane contro Tommaso e se ci sarà qualche provvedimento per la modella.