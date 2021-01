Tommaso Zorzi continua ad essere uno dei protagonisti indiscussi di questa quinta edizione del Grande Fratello Vip. Di lui si parla non solo in casa ma anche all'esterno e, proprio ieri sera, nel corso della nuova puntata di Live - Non è la D'Urso condotto da Barbara D'Urso su Canale 5, è stato ospite in studio il suo ex fidanzato Kevin, con il quale Zorzi avrebbe avuto un flirt poco prima di lasciare Milano e mettersi in gioco con il reality show condotto da Alfonso Signorini.

La verità dell'ex fidanzato di Tommaso Zorzi ospite da Barbara D'Urso

Kevin ha raccontato di aver conosciuto Tommaso questa estate grazie a degli amici in comune, dopodiché si sono scambiati i contatti Instagram e il giorno dopo si sono già visti da soli.

Il ragazzo ha ammesso di essere uscito allo scoperto dopo aver letto un'intervista in cui Luca Vismara dichiarava di aver frequentato Tommaso prima che entrasse nella casa del GF Vip e secondo lui non sarebbe affatto vero, dato che in quel periodo Zorzi pare che si intrattenesse con lui.

Kevin, quindi, ha voluto rivendicare ciò che c'è stato con Tommaso prima del reality show ma quando Barbara D'Urso gli ha chiesto se lo stesse aspettando per tornare a stare insieme anche dopo il GF Vip, la reazione del ragazzo è stata molto sincera.

'Non provo interesse': l'ex di Zorzi lo scarica in diretta tv

"Tra noi c'è stato un flirt estivo. Adesso, dopo quattro mesi, non provo più interesse nei suoi confronti" ha ammesso l'ex fidanzato di Tommaso nel salotto della D'Urso, smentendo così ogni possibilità di un "ritorno di fiamma" quando calerà il sipario su questa quinta edizione.

Insomma Kevin è stato chiaro nel dire che non sta aspettando l'uscita di Tommaso Zorzi dalla casa del GF Vip per poterlo continuare a frequentare e approfondire meglio. Intanto Tommaso continua il suo percorso all'interno del reality show, ignaro di tutto quello che accade nel mondo esterno.

La crisi di Tommaso Zorzi nella casa del GF Vip e il possibile addio

Il giovane influencer, in queste ultime giornate, è stato alle prese con una serie di crisi d'ansia dovute al fatto di aver scoperto che questa quinta edizione del reality show non terminerà più l'8 febbraio, così come avevano annunciato inizialmente ma proseguirà ancora per qualche settimana.

Un duro colpo per Tommaso, il quale pare che abbia confessato ai suoi compagni di gioco di aver preso in considerazione anche l'ipotesi di abbandonare in anticipo il programma e quindi di ritirarsi. Si vocifera che l'annuncio dell'addio di Tommaso possa arrivare nel corso della diretta del 25 gennaio, in programma come sempre su Canale 5 con la conduzione di Alfonso Signorini.