In questi giorni all'interno della casa del Grande Fratello Vip ma anche sul web e sui social non si è fatto altro che parlare degli attacchi rivolti a Giulia Salemi da parte della famiglia di Pierpaolo Pretelli. In particolar modo la mamma dell'ex velino di Striscia la notizia ha fatto intendere a suo figlio di non gradire questa nuova relazione che sta nascendo sotto i riflettori della casa più spiata d'Italia invitandolo a contenersi negli atteggiamenti. In queste ore è scesa in campo anche Fariba, mamma di Giulia Salemi, la quale ha inaspettatamente difeso la madre di Pierpaolo.

La mamma di Giulia Salemi difende la madre di Pierpaolo dopo le dichiarazioni al GF Vip

La mamma di Giulia Salemi, infatti, ha scelto di spezzare una lancia a favore della madre di Pretelli dopo i numerosi attacchi che la donna ha ricevuto sul web e sui social, in seguito alle sue dichiarazioni "contro" questa nuova coppia che stava nascendo al GF Vip.

"Povera signora, non ha detto niente di male" ha dichiarato Fariba aggiungendo che evidentemente alcuni fan hanno male interpretato le parole della madre di Pierpaolo e l'hanno attaccata. Proprio per questo motivo la madre di Giulia ha ammesso di essere dispiaciuta per gli attacchi che la donna ha subito.

Per la mamma di Giulia, la signora Pretelli non ha detto nulla di male

Secondo Fariba, infatti, la donna da "cuore di mamma" avrebbe soltanto chiesto a suo figlio di limitare le sue effusioni all'interno della casa del Grande Fratello Vip e gli ha consigliato di condividere il suo tempo anche con gli altri protagonisti di questa edizione.

"Il male è negli occhi di chi guarda" ha proseguito Fariba la quale, poi, ha voluto fare un appello ai fan della coppia Giulia-Pierpaolo, chiedendo loro di mantenere sempre il rispetto per la signora Pretelli.

Insomma una presa di posizione decisamente lodevole quella di Fariba che successivamente ha avuto modo di parlare anche di Elisabetta Gregoraci che, qualche settimana fa, fece delle allusioni sul rapporto tra Salemi e il suo ex marito Flavio Briatore.

Le parole di Fariba sul rapporto tra Giulia e l'ex marito di Elisabetta Gregoraci

A tal proposito la mamma di Giulia ha dichiarato che il rapporto tra Giulia e Briatore si riduce al fatto che sua figlia faccia l'influencer e l'ex marito della Gregoraci è proprietario di diversi locali.

"Tutto il resto per me è fiction" ha chiosato Fariba.

Infine, dovendo dare un consiglio a sua figlia per questa esperienza, Fariba le ha consigliato di fare tutto ciò che desidera ma sempre nel rispetto degli altri e solo se è disposta ad accettare le conseguenze. "Così non avrà mai rimpianti" ha concluso la mamma di Giulia Salemi.