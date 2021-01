Uno dei rapporti più discussi di questo Grande Fratello Vip 5 è sicuramente quello che vede coinvolti Tommaso Zorzi e Giulia Salemi. I due si conoscevano e frequentavano già da prima di mettere piede all'interno della casa più famosa d'Italia anche se tra di loro non sono mai mancate scintille. L'ultima goccia che ha fatto traboccare il vaso è stata la scelta di Giulia nel corso della puntata serale del GF Vip di questo lunedì sera: la Salemi non ha mandato al televoto per il finalista il suo amico Tommaso, scatenando accese discussioni e polemiche in rete. Alfonso Signorini si è espresso su questo rapporto e lo ha "stroncato".

Rapporto in crisi tra Giulia Salemi e Tommaso Zorzi al GF Vip: parla Signorini

Secondo Signorini, Tommaso riuscirà a trovare forza per proseguire la sua avventura all'interno della casa del GF Vip anche grazie a quello che lui definisce il "voltafaccia" da parte di Giulia Salemi e ha ammesso che sarà fondamentale per Zorzi anche la ritrovata "alleanza" con Dayane Mello che, nel frattempo, è stata proclamata come prima finalista ufficiale di questa quinta edizione del reality show. Il conduttore del GF Vip ha ammesso che, secondo lui, Giulia non ha salvato Tommaso per fare un "piacere" al suo fidanzato Pierpaolo Pretelli, bensì semplicemente perché crede che tra lei e Zorzi ci siano dei problemi ancora irrisolti che si portano avanti fin dalla prima puntata di questa quinta edizione.

Alfonso Signorini 'stronca' l'amicizia tra Giulia e Tommaso Zorzi

"I due non si sono mai sopportati al di fuori della casa e adesso il loro rapporto suscita qualche crepa", ha ammesso Signorini a proposito di quello che sta accadendo in queste ultime ore tra i due amici.

E, in effetti, Tommaso non ha gradito per niente l'atteggiamento della sua amica all'interno del gioco al punto che lunedì sera, al termine della puntata in diretta del Grande Fratello Vip, le ha chiesto di smetterla di dire in giro che sono "migliori amici", dato che lei non lo ha mai chiamato fuori dalla casa di Cinecittà per raccontargli le sue cose.

L'attacco di Tommaso contro Francesco Monte, ex di Giulia Salemi

Questa volta, però, durante l'acceso confronto che c'è stato con la Salemi, Tommaso ha tirato in ballo anche il suo ex fidanzato Francesco Monte. Zorzi, infatti, ha ammesso che non ha gradito alcune frasi che sono state dette da Monte durante la sua partecipazione al Grande Fratello Vip.

In quel contesto, infatti, Monte arrivò a dire che due donne che si scambiavano un bacio gli facevano schifo e Tommaso queste frasi non le ha dimenticate, ammettendo che non potrebbe frequentarsi con una persona che la pensa in questo modo.