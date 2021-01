Rosalinda Cannavò ha deciso di scrivere una lettera a Dayane Mello per recupare la loro amicizia. Le due concorrenti del Grande Fratello Vip, dopo avere avuto una brutta discussione durante la 29^ puntata del reality show, hanno dato adito ad un chiarimento. Scendendo nel dettaglio, Rosalinda ha confidato di esserci rimasta male per le parole pronunciate dall'amica. Al tempo stesso, però, ha capito che il suo bene è immenso.

Cannavò vs Mello

Nella 29^ puntata del Grande Fratello Vip, l'amicizia fra Dayane Mello e Rolinda Cannavò sembrava essere giunta al capolinea. Prima di avere un acceso confronto in diretta, l'attrice siciliana aveva visionato una clip in cui la modella brasiliana dichiarava di ricevere solo energia negativa da lei.

Terminata la diretta, Rosalinda si era sfogata con alcuni suoi coinquilini. La 28enne aveva ammesso di essersi sentita molto ferita: "Non c'è più altra possibilità di recuperare il rapporto". Cannavò aveva spiegato che in amicizia è pronta a dare tutta sé stessa, ma se si sente tradita ci mette una croce.

La missiva di Rosalinda

Vedendo Rosalinda Cannavò triste per l'amicizia giunta al capolinea con Dayane Mello, Samantha De Grenet aveva invitato la 28enne messinese a fare il primo passo.

Nel pomeriggio del 31 dicembre Rosalinda ha deciso di dare ascolto alla sua coinquilina, così ha scritto una missiva all'amica sudamericana. Subito dopo avere ricevuto la lettera, la modella brasiliana è corsa dalla Cannavò per un nuovo confronto. Dayane ha ammesso di essersi sentita ferita quando Rosalinda ha sostenuto la tesi di Francesco Oppini: "Lui diceva che io uso le persone e tu dietro a buttare melma.

Sei andata a dire che ti ho trattata come un giocattolo e ti ho buttata così". Inoltre, Mello ha riferito di esserci rimasta male per i fatti e non per le parole detta dall'amica. Dopo avere ascoltato le ragioni di Dayane, Rosalinda ha cercato di spiegare il suo punto di vista. L'attrice ha ammesso di avere agito in quel modo perché in quel momento anche lei si era sentita ferita: "Ho visto delle cose che onestamente non mi aspettavo".

Successivamente, la bella siciliana ha ammesso che l'unica cosa importante per lei è quella di vedere l'amica felice: "Sono venuta qui solo per dirti che ti voglio bene". Terminato il confronto, tra le due coinquiline sembra essere tornato il sereno. Oltre a Giulia Salemi, che era sicura di un riavvicinamento tra Rosalinda e Dayane, anche i fan delle "Rosmello" continuavano a credere in un lieto fine.

Il giorno di San Silvestro sui cieli di Cinecittà i fan hanno inviato un messaggio alle loro beniamine: "Grazie per avere salvato il nostro 2020".