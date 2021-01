Tra i protagonisti de Il Paradiso delle Signore, attualmente al centro delle trame in onda su Rai 1, vi sono Gabriella e Salvatore. I due, che fino a poco tempo erano una coppia a tutti gli effetti, scelsero di intraprendere due strade diverse ma in questi nuovi episodi del 2021, il loro destino è tornato ad intrecciarsi e potrebbero esserci dei colpi di scena inaspettati. Tutto avrà a che fare con la famosa lettera che Salvatore aveva scritto per Gabriella, la quale però non è mai stata consegnata nelle mani di diretta interessata. In un'intervista a Blasting News Emanuel Caserio, interprete di Salvatore, ha dichiarato che il suo personaggio amerà Gabriella per sempre.

Il destino di Gabriella e Salvatore anticipazioni Il Paradiso delle signore 5

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore rivelano che Salvatore avrà la certezza che sua mamma Agnese, non consegnò mai la lettera a Gabriella, nascondendo così la verità alla ragazza ma anche al suo stesso figlio. Un duro colpo per il ragazzo, il quale deciderà di non arrendersi convinto del fatto che se Gabriella avesse saputo fin dal primo momento di quella lettera, le cose tra di loro sarebbero andate in maniera diversa.

Ma cosa succederà in futuro? L'attore Emanuel Caserio ha dichiarato a Blasting News che sia Salvatore che Gabriella saranno ancora molto legati a questa storia d'amore che non hanno ancora archiviato del tutto. "Posso anticipare che Salvatore non smetterà mai di amare Gabriella" ha dichiarato l'attore

Insomma un 2021 che si preannuncia particolarmente scoppiettante per tutti i fan de Il Paradiso delle signore.

Le anticipazioni ufficiali rivelano che ci sarà spazio anche per il rientro in scena di alcuni personaggi che sono rimasti nel cuore degli spettatori.

Nuovi ritorni nel cast de Il Paradiso delle signore, tra cui quello di Marta

Tra i ritorni nel cast de Il Paradiso delle signore è da segnalare la bellissima Marta, interpretata dall'attrice Gloria Radulescu, la quale ritornerà nuovamente a Milano e avrà così la possibilità di riabbracciare di nuovo suo marito Vittorio Conti.

Lo scenario che troverà, però, sarà diverso rispetto a quello che aveva lasciato dato che Vittorio sarà sempre più vicino alla cognata Beatrice, con la quale si verrà a creare un rapporto a dir poco simbiotico.

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché gli spoiler dei prossimi appuntamenti con la soap opera rivelano che ci sarà anche il ritorno di Riccardo e Nicoletta.

La coppia, impossibilitata a vivere il loro amore nella Milano degli anni '60, è stata costretta a trasferirsi in Francia dove sono stati liberi di amarsi. Tuttavia, dopo aver risolto i loro problemi con la legge, potranno finalmente rientrare a Milano dove le loro vicende finiranno per intrecciarsi di nuovo con quelle degli altri protagonisti del Paradiso.