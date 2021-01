Prosegue l'appuntamento di successo su Rai 1 con la soap opera Il Paradiso delle Signore che andrà avanti regolarmente per tutto il 2021 in prima visione assoluta, con la messa in onda di episodi inediti. Le trame relative a quello che succederà rivelano che al centro della scena ci sarà ancora una volta la temuta contessa Adelaide, che sarà alla base di nuovi intrighi ma anche di scottanti verità che saranno legate al suo rapporto matrimoniale con Achille Ravasi. Occhi puntati anche sul rientro in scena di Marta, nipote della contessa, che finalmente potrà riabbracciare suo marito Vittorio.

Marta ritorna a Milano: anticipazioni Il Paradiso delle signore del 2021

Nel dettaglio, uno degli eventi più attesi della programmazione de Il Paradiso delle signore del 2021 avrà a che fare con il ritorno della bella Marta.

Dopo un lungo soggiorno, per motivi di lavoro, negli Stati Uniti d'America la donna tornerà di nuovo in città e così potrà ricongiungersi con sua zia Adelaide ma soprattutto con suo marito Vittorio.

E i colpi di scena non mancheranno. Marta, infatti, si troverà a dover fare i conti con una realtà decisamente diversa rispetto a quella che aveva lasciato, dato che la presenza di Beatrice ha rappresentato un vero e proprio "terremoto" nella vita di Vittorio Conti.

Adelaide preoccupata per sua nipote Marta

Un rapporto sempre più stretto quello tra Vittorio e Beatrice, che è stato ampiamente notato anche dall'astuta Adelaide. Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore delle 2021, infatti, raccontano che la contessa si renderà conto del legame speciale che si sta venendo a creare tra Conti e sua cognata e arriverà a temere che questa situazione possa danneggiare sua nipote.

Per fortuna, però, manca poco al ritorno in scena di Marta: le anticipazioni della soap opera, rivelano che il rientro in scena dell'attrice Gloria Radulescu sarebbe previsto a partire dagli episodi in onda dal mese di febbraio in poi, in prima visione assoluta, su Rai 1.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

La contessa nasconde un segreto su Achille: trame Il Paradiso delle signore 2021

Ma ci saranno delle novità importanti riguardanti anche la contessa stessa. In seguito al suo tormentato viaggio di nozze negli Usa con Achille Ravasi, Adelaide è tornata a casa da sola e non ha più proferito parola su quanto sarebbe successo con il suo ormai ex marito.

Che fine ha fatto Achille e perché non è tornato a Milano con Adelaide? Le trame de Il Paradiso delle signore del 2021 rivelano che la contessa non ha raccontato ancora tutto sull'uomo e a quanto pare nasconderebbe un segreto sull'uomo che molto presto potrebbe venire a galla.

Insomma per Adelaide arriverà il momento di fare finalmente chiarezza su quello che è successo dato che ad oggi, l'unica persona informata dei fatti, è soltanto Umberto Guarnieri.