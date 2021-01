Prosegue l'appuntamento su Rai 1 con la soap opera Il Paradiso delle Signore e le anticipazioni delle nuove puntate in onda dal 18 al 22 gennaio 2021 in prima visione assoluta, rivelano che si tornerà a parlare di Marta. La donna si trova ancora per lavoro in America ma in questi episodi tornerà a farsi viva con una lettera scritta per il suo amato marito. Occhi puntati anche su Agnese, la quale continuerà a essere succube dello "strapotere" e dei modi arroganti di suo marito Giuseppe, tornato a Milano e deciso a esercitare il ruolo di capofamiglia.

Giuseppe sempre più autoritario con Agnese: anticipazioni Il Paradiso delle signore 18-22 gennaio

Nel dettaglio, Giuseppe Amato continuerà a tenere sotto scacco sua moglie che si sentirà succube del marito.

Addirittura Agnese, scossa e impaurita dalle parole del marito, deciderà di non recarsi al lavoro. Una decisione che manderà su tutte le furie suo figlio, stufo dello strapotere che suo padre è tornato a esercitare in famiglia dopo un lungo periodo di assenza in cui avevano perso le sue tracce.

E così Gabriella e Salvatore decideranno di prendersi cura di Agnese che si trova in una situazione decisamente molto complicata e difficile da gestire. Tutto questo finirà per far riavvicinare di nuovo i due ex fidanzati mentre Gabriella si sentirà sempre più trascurata dal suo ormai futuro marito Cosimo Bergamini.

Marta scrive una lettera per suo marito Vittorio

Le anticipazioni delle nuove puntate de Il Paradiso delle signore in onda fino al 22 gennaio 2021, inoltre, rivelano che Beatrice proverà a prendere le distanze da Vittorio, con il quale nell'ultimo periodo si è venuto a creare un rapporto sempre più stretto ma non sarà affatto facile.

Come se non bastasse, in questi nuovi episodi tornerà a farsi viva anche Marta, moglie di Vittorio Conti che continua a essere negli Stati Uniti d'America per la sua esperienza lavorativa. Marta scriverà un'accorata lettera d'amore per suo marito e in questo proverà a scaldargli il cuore.

Ma basterà tutto questo? Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore rivelano che nel momento in cui Vittorio proverà a rispondere alla lettera scritta da sua moglie, non riuscirà a trovare le parole giuste.

Beatrice scopre che Vittorio e Marta non possono avere figli: anticipazioni Il Paradiso delle signore 11-18 gennaio

Intanto, però, Beatrice verrà a conoscenza di un segreto legato alla coppia Marta-Vittorio: la donna scoprirà che suo cognato non potrà mai avere dei bambini da Marta.

Ma le sorprese non sono finite qui, perché gli spoiler delle nuove puntate de Il Paradiso delle signore raccontano che per Gabriella arriverà il momento della resa dei conti finale: la stilista, infatti, sarà chiamata a prendere una decisione finale sulla sua ambigua questione sentimentale che la vede divisa tra Salvatore e Cosimo.