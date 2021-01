Michele Dentice ha deciso di mettere fine alla sua esperienza televisiva a Uomini e donne e il cavaliere partenopeo l'ha comunicato attraverso un lungo post su Instagram. Nel pomeriggio del primo giorno del 2021, Michele ha pubblicato un suo scatto sul suo profilo social, corredandolo da una didascalia in cui ha spiegato di aver scelto di lasciare il dating show di Canale 5, aggiungendo che è stata una sua decisione e che non parlerà mai male della trasmissione.

Michele Dentice difende la redazione di Uomini e Donne

Dopo la registrazione del 29 dicembre, in rete erano circolati gossip riguardo all'abbandono del parterre da parte di Michele e sono stati scritti articoli che il personal trainer napoletano non ha gradito, pertanto, Dentice ha voluto fare delle precisazioni riguardo la vicenda.

Il cavaliere campano ha detto di essere aperto alle critiche, ma quando le opinioni e i giudizi mettono in dubbio l'operato della redazione di Uomini e Donne, si altera. Michele ha fatto riferimento a notizie fuorvianti sul suo conto, pubblicate sul web. A tal proposito, Dentice ha affermato di essere stato contento di aver preso parte al programma televisivo, dove lavorano professionisti e persone incredibili e ha imparato molto dall'esperienza vissuta in studio.

Michele lascia Uomini e Donne

Michele ha confidato di essere cambiato grazie ai mesi trascorsi all'interno del dating show e di aver capito molti errori che ha commesso nella sua vita: ''Devo assolutamente risolvere e per questo lascio il programma, per definire bene le mie priorità.

Non riesco a essere me stesso lì in studio se non sono sereno fuori... e preferisco andar via. Non sono mai stato finto''. Dentice ha aggiunto che la scelta di abbandonare la trasmissione è stata sua e non c'è nessun mistero in questa cosa: ''Non vi azzardate a mettermi parole in bocca che non ho mai pronunciato''. Il personal trainer ha inoltre detto che il 29 dicembre, poco prima della registrazione di Uomini e Donne, aveva pubblicato un post su Instagram per esorcizzare le paure e l'ansia e trovare il coraggio di prendere la decisione di lasciare il programma.

Farai il vaccino contro il covid-19? Partecipa al sondaggio e vinci un buono Amazon da 50 €

Per Dentice nello studio vieni catturato in un vortice e dimentichi tutto

Dentice ha aggiunto che, una volta arrivato in studio, come in un vortice, vieni catturato e ti dimentichi le cose e l'ultimo venerdì di dicembre non poteva permettersi una cosa del genere, perché ormai aveva deciso di abbandonare il parterre: ''Volevo farlo quel giorno... con quel post me lo sono quasi imposto''.

Non resta che attendere ulteriori notizie sul cavaliere partenopeo, per scoprire che cosa succederà nella sua vita, lontano dalle telecamere.