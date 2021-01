L'amore per gli animali ha spinto Valentina Vignali a criticare aspramente tre famose influencer che, a detta sua, indosserebbero pellicce vere. La cestista, infatti, ha postato le foto di Giulia De Lellis, Chiara Biasi e Chiara Ferrragni con indosso cappotti di pelo che potrebbero non essere ecologico e si è ironicamente complimentata con loro per il cattivo messaggio che darebbero ai milioni di fan che le seguono sui social network.

L'affondo di Valentina Vignali a tre colleghe influencer

Tramite il suo profilo Instagram, Valentina Vignali ha voluto attaccare tre ragazze che fanno la sua stessa professione: le influencer.

L'ex concorrente di un'edizione Nip del Grande Fratello ha pubblicato tre fotografie nelle quali si vedevano delle sue colleghe sfoggiare indumenti invernali che potrebbero essere fatti di pelo di veri animali.

Chiara Ferragni è la prima fashion blogger che la giocatrice di pallacanestro ha voluto contestare: nello scatto in questione si vede la moglie di Fedez posare con una voluminosa pelliccia di colore blu. L'unico commento della cestista a quest'immagine è un'emoticon che simula il vomito.

Successivamente è toccato a Giulia De Lellis passare sotto il severo giudizio di Valentina, che dai suoi fan + conosciuta come una animalista convinta. Accanto a una foto della 25enne di Pomezia con su un cappotto di pelo rosa chiaro, Valentina Vignali ha scritto: "L'unica cosa che influenzate sono i cadaveri".

Influencer sotto giudizio per pellicce non ecologiche

La terza fashion blogger che Valentina Vignali ha contestato sui social network è Chiara Biasi. L'influencer milanese ha indossato una pelliccia blu e per questo la collega ha scritto su Instagram: "E niente, non ci arrivate proprio".

Il commento finale di Valentina sulle esperte di tendenze è il seguente: "Complimenti a tutte".

La cestista, dunque, ha voluto esporsi per un tema molto importante e per farlo ha rischiato di mettersi contro foltissimi gruppi di fan: soprattutto Chiara Ferragni e Giulia De Lellis sono seguite da milioni di sostenitori, gli stessi che si prodigano per difenderle da chiunque provi a mettere in discussione qualche loro comportamento.

Giulia De Lellis e le pellicce: polemica per la vacanza di Capodanno

Non è la prima volta che Giulia viene presa di mira per l'argomento "pellicce non ecologiche". Già all'inizio del 2021 l'influencer è stata aspramente criticata da quei follower che hanno notato che alcuni suoi cappotti potevano essere di pelliccia non ecologica.

Nei giorni che ha trascorso a St. Moritz col neo fidanzato Carlo Gussalli Beretta, Giulia De Lellis è stata al centro di varie polemiche social, tutte le volte che pubblicava su Instagram una foto con indosso una pelliccia. In un'occasione in particolare è stata costretta a cancellare dal suo profilo l'immagine nella quale si vedeva posare accanto al cagnolino Tommaso e con sulle spalle un cappotto con il pelo dello stesso colore del suo cucciolo.

L'ex corteggiatrice di Uomini e Donne non si è mai esposta per rispondere alle critiche che le sono state fatte nel periodo tra Capodanno e la Befana e questo suo insolito silenzio potrebbe nascondere qualcosa. Quando viene accusata di qualcosa di non vero, infatti, Giulia ci mette quasi sempre la faccia per smentire la notizia o per fare delle precisazioni: sulla vicenda delle pellicce non ecologiche che avrebbe indossato sulla neve, invece, ha taciuto.