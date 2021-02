Per Can Yaman e Diletta Leotta è giunto il momento di uscire allo scoperto e di vivere alla luce del giorno il loro amore. Dopo essere stati paparazzati in diverse occasioni a Roma, i due innamorati hanno scelto di pubblicare sui loro profili Instagram la prima foto ufficiale di coppia, che li ritrae assieme. Tanti i commenti positivi ma anche quelle negativi, da parte di chi sospetta che il loro sia un amore finto. E sebbene Diletta non abbia mai proferito parola su questo argomento, il suo ultimo post Instagram sembra essere una sottile frecciatina rivolta proprio ai detrattori del suo rapporto con Can Yaman.

Il post di Diletta Leotta e la frecciatina ai detrattori della storia con Can Yaman

Nel dettaglio, infatti, Diletta dopo lo scatto con Can Yaman ne ha pubblicato un altro in cui appare di schiena mentre "si guarda le spalle" e ha aggiunto la seguente frase: "Andare avanti sempre a testa alta, ma guardarsi indietro per imparare dal passato".

Una frecciatina che Diletta potrebbe aver rivolto proprio ai tanti detrattori che in queste settimane hanno osato mettere in discussione il suo sentimento nei confronti dell'attore turco che sta spopolando in Italia con la serie turca DayDreamer - Le ali del sogno. In tanti hanno messo in discussione il loro amore, alludendo al fatto che si tratterebbe di una love story da copertina per far bene agli interessi di entrambi.

I fan rincuorano Diletta dopo gli attacchi: 'Mostra indifferenza'

E così, nonostante i commenti di chi tende a screditare questa coppia, Diletta sembrerebbe essere intenzionata a voler andare avanti, a testa alta, incurante del giudizio negativo delle persone. Tanti i commenti al suo post Instagram di chi la invita a "fregarsene" di coloro che hanno dei sospetti in merito alla sua relazione con l'affascinante Can Yaman.

"L'invidia fa parlare in molti. Li avrei voluti vedere al tuo posto" scrive una fan di Diletta mentre un altro ha aggiunto "cammina sempre a testa alta sulla strada dei pregiudizi, mostrando indifferenza all'ignoranza della gente".

Il nuovo reality con protagonista Diletta Leotta

Intanto mentre Can Yaman si dedica alla preparazione fisica per il nuovo impegno professionale che lo vedrà nelle vesti di Sandokan nell'omonima serie televisiva, per Diletta Leotta è in arrivo un nuovo reality show che la vedrà protagonista.

Trattasi di Celebrity Hunted - Caccia all'uomo, l'avventuroso docu-reality di Amazon Prime Video che narra le gesta di volti noti, in fuga per mantenere l'anonimato e sulle cui tracce ci sono degli esperti "cacciatori", tra cui analisti e investigatori.

Le riprese del reality show si stanno svolgendo a Venezia e tra i protagonisti, oltre alla già citata Diletta Leotta, ci sono: Elodie, Achille Lauro e Myss Keta.