Can Yaman e Diletta Leotta sono al centro del Gossip dall'inizio del 2021, per via di una frequentazione in corso. L'attore turco e la presentatrice sportiva sono infatti stati paparazzati nel mese di gennaio a Roma e sembrerebbe ci sia del tenero fra loro. Nelle ultime ore, secondo indiscrezioni trapelate in rete, la coppia potrebbe partecipare alla seconda edizione di Celebrity Hunted, reality di Amazon Prime. Nel frattempo, Can Yaman ha pubblicato sul suo profilo Instagram, la prima foto con Diletta Leotta.

Can Yaman e Diletta Leotta potrebbero partecipare a Celebrity Hunted 2

Nelle ultime settimane, i riflettori sono puntati sulla coppia del momento, formata da Can Yaman e Diletta Leotta.

In base alle ultime indiscrezioni circolate, sembrerebbe possibile la partecipazione del protagonista di DayDreamer - Le ali del sogno e della conduttrice di Dazn, al reality Celebrity Hunted, prodotto da Amazon Prime. Nella seconda edizione, oltre ai due vip, seguitissimi sui social, prenderebbero parte al cast, anche altri sei vip.

Celebrity Hunted: il reality dove potrebbe esserci Can Yaman e Diletta Leotta

La prima edizione di Celebrity Hunted è stata un successo e, nel 2020, ha preso parte all'esperimento di Amazon, anche Fedez. Lo scopo del gioco, che ritornerà sulla piattaforma online nel 2021, è quello in cui otto concorrenti, in coppia, devono riuscire a sfuggire ai migliori professionisti della investigazione, impiegando solo quattordici giorni.

Nel corso della fuga, i vip presenti nel cast, non dovranno farsi catturare per due settimane. In base alle informazioni trapelate, sembrerebbe che Can Yaman e Diletta Leotta potrebbero essere una delle quattro coppie di concorrenti a tentare di nascondersi, in giro per l'Italia.

Una delle coppie di Celebrity Haunted 2 potrebbe essere formata da Can e Diletta

La distribuzione della seconda stagione di Celebrity Hunted, sulla piattaforma online di Amazon Prime, è prevista per marzo. In base ad un'indiscrezione di Giornalettismo, sembrerebbe che Diletta Leotta avrebbe iniziato ad avere i primi contatti con gli autori del reality.

La show girl sarebbe sparita dai social per qualche giorno e si era supposto che l'assenza fosse per tutelare la sua nascente storia d'amore con Can Yaman ma, come trapelato, il motivo poteva essere collegato con Celebrity Haunted. Nel frattempo, l'attore turco, nella giornata di giovedì 4 febbraio, ha pubblicato la prima foto insieme alla show girl, corredandola dalla didascalia: ''Coppia pericolosa''. Non resta che attendere qualche settimana, per scoprire se la coppia farà parte del reality di Amazon.