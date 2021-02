La soap opera di origini turche Daydreamer - le ali del sogno con protagonisti Can Yaman e Demet Özdemir continua ad andare in onda su Canale 5.

Nella puntata in onda su giovedì 11 febbraio 2021, Emre Divit si arrabbierà con il fratello Can per avergli tenuto nascosto un segreto sconvolgente: vale a dire il fatto che loro padre Aziz è affetto da una grave patologia ai polmoni.

Inoltre il fotografo accoglierà con freddezza la fantastica notizia che Sanem Aydin riceverà da Yigit. Dopo aver appreso che il primo libro della sua amata verrà pubblicato in America, il primogenito di Divit non nasconderà all’aspirante scrittrice di essere convinto che Yigit stia tramando alle sue spalle per portarla lontano da lui.

DayDreamer, anticipazioni 11 febbraio: Can rivela al fratello che loro padre non è in vacanza

Nel corso dell’episodio che verrà trasmesso sul piccolo schermo italiano giovedì 11 febbraio 2021, Can dopo aver portato il sereno tra la sua famiglia e quella di Sanem si vedrà costretto a dare una brutta notizia ad Emre. Tutto comincerà quando quest’ultimo - nel parcheggio sotterraneo della Fikri Harika - ringrazierà il fratello per essere sempre al suo fianco, dicendogli di non sapere come avrebbe fatto senza di lui. Inoltre il secondogenito chiederà al fotografo se loro padre Aziz parteciperà alle sue nozze.

A questo punto, non appena Can gli dirà chiaramente che il loro genitore non ci sarà, Emre dopo aver intuito che la causa potrebbe essere la presenza di loro madre Huma non nasconderà di sentire la mancanza del proprio genitore.

Ma a questo punto Can sceglierà di essere sincero con Emre, rivelandogli che il padre in realtà non è andato in vacanza ma a fare un trattamento sanitario a lungo termine all’estero.

Emre sconvolto, il fotografo ammette a Sanem di non sopportare Yigit

Ovviamente il figlio minore di Divit rimarrà sconvolto per il fatto che suo fratello non gli avesse detto nulla: in tale circostanza Can si giustificherà, precisando a Emre che loro padre gli aveva chiesto di mantenere il segreto.

Intanto Sanem si recherà alla casa editrice di Yigit per chiedergli delle delucidazioni sulla sorpresa accennata durante una loro conversazione telefonica. Quest’ultimo, non appena l’aspirante scrittrice ammetterà di essere un po’ in subbuglio, le dirà che in America sono interessati a pubblicare il suo libro.

Dopo essere stata spronata da Yigit a iniziare a lavorare il più presto possibile, Sanem condividerà la propria felicità con Can, ma quest'ultimo ammetterà di essere sempre più infastidito dalla presenza dell'editore.