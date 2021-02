Giovedì 11 febbraio andrà in onda su Canale 5 una nuova puntata di DayDreamer, Serie TV con protagonisti Can Yaman e Demet Ozdemir. La trama del nuovo appuntamento racconta che Emre Divit esprimerà a Can il desiderio di avere suo padre Aziz alla festa di matrimonio.

DayDreamer, puntata 11 febbraio: Emre sente la mancanza del padre

Le anticipazioni di DayDreamer - Le ali del sogno riguardanti la puntata che sarà trasmessa giovedì 11 febbraio dalle ore 16:40 sui teleschermi italiani annunciano importanti colpi di scena per i fan della serie tv.

Scendendo nei dettagli, Sanem cercherà di portare avanti il suo sogno di diventare scrittrice nonostante molti grattacapi sul suo cammino.

Can, invece, nutrirà molti dubbi sulle reali intenzioni di Yigit nei confronti della fidanzata. Proprio quest'ultima cercherà inutilmente di rassicurare il fotografo.

Guliz, nel frattempo, riceverà un'importante offerta di lavoro per la pubblicità di alcuni prodotti biologici e lo racconterà a Cengiz. Infine, Emre confesserà al maggiore dei Divit di sentire la mancanza del padre.

Can confessa al fratello che Aziz ha una patologia ai polmoni

Nel corso della puntata dell'11 febbraio della serie tv con Demet Ozdemir, Emre confesserà a Can che gli piacerebbe avere Aziz alle nozze con Leyla. Inoltre, ringrazierà il fratello di essere stato sempre al suo fianco in questo periodo. Can, a questo punto, farà una confessione che farà rimanere di stucco il giovane.

Il fotografo, infatti, confiderà a Emre che il loro padre, con tutta probabilità, non potrà essere presente alle nozze.

All'inizio, il contabile sospetterà che il forfait di Aziz sia dovuto a causa della presenza di Huma tra gli invitati. Can, però, rivelerà al minore dei Divit che il loro padre sta male, tanto da aver seguito un lungo trattamento all'estero per curare una grave patologia ai polmoni.

La rivelazione sconvolgerà Emre, il quale se la prenderà con il fratello maggiore, colpevole di non averlo avvisato prima sulla vera natura del viaggio del genitore. Di qui, la reazione di Can che affermerà che non è stata una sua scelta

Una casa editrice vuole pubblicare il romanzo di Sanem

Successivamente, il fotografo si recherà alla casa editrice per chiedere di avere un confronto con Yigit riguardo la sorpresa che gli aveva anticipato al telefono.

Dall'altro canto, l'editore non potrà fare a meno di notare lo strano comportamento di Sanem. Il fratello di Polen, a questo punto, cercherà di tranquillizzare la scrittrice, dandole una bellissima notizia che le tirerà su il morale. La minore delle Aydin scoprirà che una casa editrice americana vuole pubblicare il suo romanzo. Per questo motivo, la giovane si getterà a capofitto per ultimare il suo capolavoro letterario per non perdere questa grande opportunità lavorativa. In questo frangente, Yigit inviterà Sanem ad impegnarsi duramente, convincendola a prendere le distanze da Can, fonte di distrazione.