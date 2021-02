Colpo di scena a Il Cantante mascherato. Milly Carlucci, intervenuta a La vita in diretta nel pomeriggio di oggi 1 febbraio, ha svelato che la maschera di Baby Alieno tornerà in gara nella seconda puntata di venerdi prossimo. Dopo il ritiro dei Ricchi e Poveri, al suo interno ci sarà un nuovo concorrente, che affronterà ad inizio puntata, lo spareggio con La Pecorella.

Baby Alieno torna in gara a Il Cantante mascherato

Milly Carlucci, nel corso dell'ospitata a La vita in diretta di oggi 1 febbraio ha annunciato che la maschera di Baby Alieno ritornerà in gara nella seconda puntata de Il cantante mascherato.

Al suo interno non ci saranno più i quattro componenti de I Ricchi e Poveri che, come noto si erano ritirati nella prima puntata ancor prima di concludere lo spareggio con La Pecorella. Per loro vi erano stati evidenti problemi di respirazione all'interno della maschera. Non è dato sapere se, all'interno del nuovo Baby Alieno vi saranno uno o più concorrenti.

Il nuovo Baby Alieno farà lo spareggio con La Pecorella nella seconda puntata

Baby Alieno aprirà la seconda puntata de Il Cantante mascherato 2, dove i telespettatori lo vedranno impegnato nello spareggio con La Pecorella. Nella trasmissione di Alberto Marano, Milly Carlucci ha spiegato la scelta di far ritornare in gara la maschera con queste parole: "Non è giusto che un personaggio come Baby Alieno sia uscito senza essere eliminato".

Per questo, la produzione ha scelto di riproporre la maschera, con al suo interno nuovi concorrenti che andranno a sostituire il gruppo di 'Sarà perché ti amo'. Spronata dal conduttore de La Vita in diretta, Milly non si è sbottonata nemmeno sull'identità de La Pecorella che in molti avevano accostato a Francesca Fialdini. La padrona di casa de Il Cantante Mascherato, si è limitata a dire: "Lo scopriremo venerdì sera se La Pecorella verrà eliminata".

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

Scoop!

Il Baby Alieno tornerà venerdì a #IlCantanteMascherato e farà lo spareggio con Pecorella. Quindi doppio svelamento!#LaVitaInDiretta pic.twitter.com/EBbPoPkZbR — Cinguetterai (@Cinguetterai) February 1, 2021

Il Cantante mascherato, i concorrenti pronti a sfidarsi dietro le maschere

In attesa della messa in onda della seconda puntata de Il Cantante mascherato di venerdì 5 febbraio, sui social gli utenti continuano ad azzardare ipotesi sui concorrenti che si celano dietro ogni maschera.

A tal proposito, Milly Carlucci ha dichiarato di essersi divertita nel leggere le varie ipotesi. Un grande successo per lo show del venerdì sera di Rai 1, che ha raccolto consensi anche tra il pubblico dei giovani. Sul web sono arrivati i ringraziamenti per I Ricchi e Poveri che, malgrado siano stati costretti al ritiro, hanno ottenuto il plauso degli utenti per la loro forza. Ora non resta che attendere il secondo appuntamento per scoprire chi si nasconde dietro la maschera del nuovo Baby Alieno e La Pecorella.