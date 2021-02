La fine de Il Commissario Montalbano non è stata ancora annunciata in pompa magna come ci si aspettava per una fiction che ha raggiunto negli anni, ascolti record al pari del Festival di Sanremo. L'ultimo episodio inedito, andrà in onda il prossimo 8 marzo su Rai 1, dopo di che Luca Zingaretti e tutti gli altri protagonisti potrebbero dire addio alle vicende ambientate in terra siciliana.

Montalbano potrebbe chiudere definitivamente

Il Commissario Montalbano potrebbe chiudere definitivamente. La notizia (non ancora ufficiale) è stata data in primis dall'attore Peppino Mazzotta, che nella fiction di Rai 1 interpreta l'ispettore Fazio.

La puntata inedita del prossimo 8 marzo potrebbe quindi segnare la conclusione delle vicende del Commissario più amato dagli italiani che, negli ultimi anni, ha tenuto davanti al televisore milioni di telespettatori, anche durante la messa in onda delle repliche.

L'8 marzo su Rai 1 l'ultimo episodio inedito di Montalbano

Lunedì 8 marzo in prima serata su Rai 1 andrà in onda l'ultimo episodio inedito de Il Commissario Montalbano dal titolo Il metodo Catalanotti. Nonostante le vicende continueranno ad essere trasmesse in replica, resta il fatto che sia passato abbastanza in sordina il fatto che la Serie TV con Luca Zingaretti potrebbe non avere più un seguito. Nei giorni scorsi, il silenzio era stato rotto dal Sindaco di Noto che aveva lanciato un appello affinché la Rai decidesse di produrre un altro episodio di Montalbano, tratto dal racconto finale di Andrea Camilleri e pubblicato dopo la morte dello scrittore.

Per la cittadina siciliana, Montalbano ha rappresentato una gallina dalle uova d'oro, visto che il territorio siciliano in cui è sempre stata ambientata la fiction è stata meta negli anni di migliaia di turisti.

Luca Zingaretti dice addio a Montalbano?

Luca Zingaretti non tornerà più a vestire i panni del Commissario Montalbano? Al momento sembra di no.

Non è da escludere che, in prossimità dell'8 marzo, la notizia della possibile chiusura definitiva della fiction Rai riprenderà vigore, magari convincendo l'attore a tornare sul set per girare altri episodi inediti su richiesta proprio del pubblico. Pochi mesi fa, proprio l'attore, aveva dichiarato come per lui tornare sul set dopo la morte di Camilleri, del regista Alberto Sironi e dello scenografo Luciano Ricceri sia stato difficile.

Zingaretti aveva spiegato di aver bisogno di tempo per metabolizzare il dolore, per poi decidere se continuare o meno a vestire i panni di Montalbano. Nulla è perduto dunque e forse l'ultimo racconto ''Riccardino'' di Camilleri, potrebbe essere tradotto in fiction, per buona pace dei milioni di fan del Commissario più amato d'Italia.