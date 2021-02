Il ritorno di Marta all'interno della soap Il Paradiso delle signore non è passato affatto inosservato. Da qualche settimana, infatti, l'attrice Gloria Radulescu è tornata di nuovo protagonista delle dinamiche della fortunatissima serie del primo pomeriggio di Rai 1 che continua a riscuotere un grande successo dal punto di vista degli ascolti. In una recente intervista, l'attrice ha parlato del triangolo che si è venuto a creare in queste settimane tra Marta, Vittorio e Beatrice ed ha annunciato che ci saranno ancora molti colpi di scena.

Le parole dell'attrice di Marta de Il Paradiso delle signore sul triangolo con Vittorio e Beatrice

Nel dettaglio, l'attrice di Marta ha sottolineato il fatto che in questi giorni ha ricevuto un bel po' di messaggi da parte dei fan che non hanno gradito la scelta degli sceneggiatori di dare via a questo triangolo sentimentale che la vede protagonista assieme a suo marito Vittorio e alla new entry Beatrice.

Durante il periodo in cui Marta è stata in America per lavoro, Conti si è "dato da fare" con la cognata: tra i due è esplosa la passione e si sono lasciati trasportare dal sentimento. Un segreto che, fino a questo momento, non è stato ancora svelato da Vittorio a sua moglie.

'Tanti colpi di scena" annuncia l'attrice di Marta per il futuro della soap

A proposito di questo triangolo, l'attrice di Marta ha anticipato che ci saranno ancora molti "colpi di scena" nel corso delle prossime puntate de Il Paradiso delle Signore e che in una scala da 1 a 10, gli spettatori e fan della soap resteranno sorpresi e meravigliati "11".

"Ce ne saranno delle belle" ha aggiunto ancora la Radulescu ammettendo che questa verità scioccante che vedrà protagonista la sua Marta, verrà fuori nel corso delle puntate che saranno trasmesse durante il periodo di Pasqua in televisione.

In attesa di scoprire tutte le novità che riguardano il personaggio di Marta all'interno della soap opera Il Paradiso delle signore 5 in onda su Rai 1, l'attrice Gloria Radulescu ha ammesso che nei mesi in cui è stata lontana dal set, ha avuto modo di pensare un po' a se stessa.

Il ritorno di Marta ne Il Paradiso delle signore: i fan al 'settimo cielo'

In questo modo ha staccato la spina per qualche tempo dai ritmi frenetici che impone una serie quotidiana come questa.

Il suo ritorno in scena, però, ha reso felicissimi i tantissimi fan che attendevano da tempo di rivederla di nuovo in scena al fianco del marito Vittorio.

Resta da capire, però, cosa succederà tra i due coniugi: riprenderanno in mano serenamente il loro matrimonio oppure si diranno addio nel finale di questa quinta stagione?

Lo scopriremo nel corso dei prossimi appuntamenti in onda su Rai 1.