La prossima avventura di Peter Parker sul grande schermo arriverà nei Cinema il 17 dicembre 2021. Si tratta del terzo film incentrato sul giovane Spider-Man interpretato da Tom Holland. Il titolo del cinecomic sarà "Spider-Man: No Way Home" ed é stato rivelato mercoledì 24 febbraio in un video in cui appaiono l'attore protagonista con i colleghi Zendaya (MJ) e Jacob Batalon (Ned). Il film é diretto ancora una volta dal regista Jon Watts, già dietro la cinepresa nel primo capitolo "Spider-Man Homecoming" (2017) e nel secondo "Spider-Man: Far From Home" (2019). Con No Way Home si chiude la trilogia dedicata all'Uomo Ragno del Marvel Cinematic Universe, apparso per la prima volta in "Captain America: Civil War" ed entrato a far parte dei Vendicatori nella battaglia finale contro Thanos in "Avengers: Infinity War" (2018) e "Avengers: Endgame" (2019).

La fase 4 del MCU: a Natale 2021 uscirà nei cinema 'Spider-Man: No Way Home'

L'amichevole Spider-Man di quartiere dell'MCU si prepara al suo terzo debutto cinematografico. Dopo un anno difficile per il mondo del cinema e gli slittamenti dovuti alla pandemia, la Marvel e gli Studios Disney stanno cercando di ridare vita al media franchise nato con Iron Man nel 2008 e proseguito con successo fino al 2019. Dopo tre fasi composte da 23 pellicole e una decina di serie televisive, il cinema si prepara all'avvio della fase 4 che dovrebbe iniziare con "Black Widow", la cui uscita é al momento fissata a maggio 2021. Il 17 dicembre sarà la volta di "Spider-Man: No Way Home", il terzo film incentrato sulle avventure di Peter Parker. Stando alle anticipazioni rilasciate nell'ultimo anno, Benedict Cumberbatch riprenderà il ruolo di Doctor Strange e, inoltre, appariranno due antagonisti dell'eroe nei precedenti film della Sony.

Si tratta del Doctor Octopus, interpretato da Alfred Molina in "Spider-Man 2" (2004) con Tobey Maguire, e del villain Electro, portato sul grande schermo da Jamie Foxx in "The Amazing Spider-Man 2" (2014) con Andrew Garfield.

This, we can confirm. #SpiderManNoWayHome only in movie theaters this Christmas. pic.twitter.com/kCeI8Vgkdm — Spider-Man: No Way Home (@SpiderManMovie) February 24, 2021

Il contratto di Tom Holland si conclude con l'uscita di 'Spider-Man: No Way Home'

La rivelazione del titolo ufficiale della terza pellicola dedicata all'Uomo Ragno dell'MCU é giunta dopo che Tom Holland, Zendaya e Jacob Batalon e i colleghi si sono divertiti a "depistare" i fan postando sui social tre titoli falsi: Phone Home, Home Slice e Home-Wrecker.

Tornando al terzo capitolo "No Way Home", bisogna precisare che il contratto dell'attore britannico con la Sony (che detiene i diritti del personaggio) e i Marvel Studios, si conclude proprio con l'uscita del film. Dopo aver partecipato a tre cinecomics corali e tre lungometraggi stand-alone, Holland si è detto soddisfatto di aver fatto parte di questo fortunato franchise.

Infatti, in un'intervista rilasciata a Collider, l'interprete di Peter Parker ha dichiarato che, se i produttori lo rivorranno, sarebbe felice di poter continuare a vestire i panni del supereroe statunitense. In attesa di conoscere quale sarà il futuro di Spidey sul grande schermo, i fan dell'eroe Marvel potranno concentrare la loro attenzione sull'uscita del terzo film che avverrà, salvo spostamenti, il 17 dicembre 2021.