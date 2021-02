Prosegue l'appuntamento su Rai 1 con la soap opera Il Paradiso delle Signore e le anticipazioni della nuova puntata in onda il 17 febbraio, rivelano che dopo il ritorno di Marta, la situazione in casa Conti non sarà per niente facile da gestire, soprattutto per Beatrice. Occhi puntati anche su Federico, il quale si renderà conto di provare un sentimento nei confronti di Ludovica e cercherà in tutti i modi di conquistarla.

Beatrice in crisi dopo il ritorno di Marta: anticipazioni Il Paradiso delle signore 17 febbraio

Nel dettaglio, la trama della nuova puntata de Il Paradiso delle signore di questo mercoledì 17 febbraio, rivelano che ci sarà spazio per le nuove vicende di Beatrice, la quale ha dovuto fare i conti con il ritorno del tutto inaspettato di Marta a Milano.

Adesso, però, la convivenza forzata in casa di Vittorio diventerà particolarmente tesa e creerà non poco disagio alla cognata di Vittorio che apparirà in grande difficoltà e non saprà come gestire la situazione.

Clima teso anche in casa Amato, dove la situazione è tutt'altro che idilliaca. Da quando Giuseppe ha accettato il ruolo di portiere di notte al Paradiso, trascorre sempre meno tempo in compagnia di sua moglie Agnese e la situazione tra i due non sembra far sperare in qualcosa di positivo.

Federico prova qualcosa per Ludovica Brancia

E poi ancora le anticipazioni della nuova puntata de Il Paradiso delle signore di questo mercoledì 17 febbraio rivelano che Rocco si ritroverà diviso tra Irene e Maria.

Al tempo stesso, anche Armando si ritroverà diviso tra la Puglisi e la Cipriani: deve decidere a quale delle due donne affidare la parte di protagonista in vista della recita di Carnevale che si terrà all'interno del Paradiso.

Intanto Federico si renderà conto di provare qualcosa nei confronti della bella Ludovica Brancia e, proprio per questo motivo, cercherà di far breccia nel suo cuore provando così a conquistarla. Intanto, però, Ludovica continuerà a stuzzicare anche Marcello mentre quest'ultimo si ritroverà sempre più nella morsa del Mantovano.

Marta viene a sapere qualcosa che ignorava su Vittorio e Beatrice: trama Il Paradiso delle signore del 17 febbraio

La trama di questa nuova puntata de Il Paradiso delle signore del 17 febbraio, inoltre, raccontano che Beatrice deciderà di parlare a Vittorio "a cuore aperto". La donna gli confesserà così la sua sofferenza in seguito al ritorno a casa di Marta.

Intanto, la moglie di Vittorio farà una scoperta del tutto inedita ed inaspettata riguardante il passato di Vittorio e Beatrice: un segreto che Marta ignorava completamente e che verrà prepotentemente a galla in seguito al suo ritorno in città.