Continua l'appuntamento settimanale con la soap de Il Paradiso delle Signore. Le anticipazioni della puntata che andrà in onda giovedì 4 febbraio rivelano che l'attenzione sarà focalizzata sulla coppia formata da Clelia e Luciano. La capocommessa, per evitare uno scandalo in seguito alla sua gravidanza, verrà aiutata da Silvia e zia Ernesta nel proposito di lasciare la città per trasferirsi altrove. Luciano le dirà di non partire, così Clelia inizierà ad avere dei ripensamenti circa la sua fuga di nascosto. Ma il pensiero di Clelia cambierà quando una sera, uno sconosciuto, attaccherà dei fogli con scritte decisamente diffamatorie sulla parete esterna del Paradiso.

Il Paradiso delle Signore: Luciano incoraggia Clelia

Durante il 79° episodio della soap italiana, che verrà trasmesso giovedì 4 febbraio 2021, zia Ernesta e Silvia vorranno che Clelia lasci la città per andare a vivere altrove. Secondo le due donne, questa è l'unica soluzione per evitare uno scandalo dopo la diffusione della notizia della sua gravidanza. Inoltre, la zia ha da sempre mal digerito il fatto che Luciano abbia abbandonato il tetto coniugale, infangando la reputazione dell'intera famiglia.

Il ragioniere cercherà in tutti i modi di rasserenare Clelia dicendole di non partire e non dare retta ai pettegolezzi sul suo conto. Ad avvalorare ciò, il suo lavoro e soprattutto i suoi affetti più cari, che faranno dubitare Clelia in merito a un'eventuale partenza.

Nel frattempo, Salvatore non smetterà di pensare all'amata Gabriella. Il ragazzo ha perso completamente la testa per lei e continuerà a sentirsi in colpa per gli sbagli commessi in passato. Il giovane Amato non può sopportare che la stilista molto presto sposerà un uomo che non sia lui.

Ludovica si accorge che Marcello è ancora ricattato dal Mantovano

Nel corso della puntata di giovedì 4 febbraio, Ludovica si troverà al Circolo e assisterà a una scena che vedrà coinvolto il giovane Barbieri. Precisamente, Ludovica Brancia sarà presente a un incontro tra Marcello e un socio molto sospetto del Circolo. La donna intuirà che il giovane sia ancora ricattato dal Mantovano.

Sara abbastanza evidente che Marcello si è fatto scappare la sua amata Roberta per non metterla in pericolo dai soprusi dell'uomo di malavita.

Nel frattempo il giovane Pietro inizierà a nutrire dei sentimenti per la "Venere" Stefania. Inoltre, la mamma del ragazzo, Beatrice, sarà sempre più attratta dal cognato, complice anche l'atmosfera che si respira in vista di San Valentino.