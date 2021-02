Mercoledì 17 febbraio andrà in onda una nuova puntata de Il Paradiso delle Signore. Beatrice sarà spiazzata dopo aver visto Marta bussare alla porta di Vittorio. La convivenza in casa Conti farà sentire a disagio la mamma di Pietro che non perderà occasione per confessare la sua sofferenza al cognato per il ritorno della moglie. Al Paradiso Irene e Maria saranno ancora rivali, questa volta oltre a conquistare le attenzioni di Rocco dovranno fare a gara per ottenere il ruolo da protagonista alla recita di Carnevale. Federico invece si renderà conto di provare qualcosa per Ludovica e cercherà in tutti i modi di per far colpo su di lei.

La contessina però sembrerà essere interessata al giovane Barbieri.

Giuseppe stanco del nuovo lavoro al Paradiso

Durante l'ottantottesimo episodio de Il Paradiso delle Signore in onda il 17/02, in casa Conti non si respirerà un clima di felicità. Il ritorno inaspettato di Marta ha messo completamente in subbuglio il rapporto tra Vittorio e Beatrice. Quest'ultima si troverà molto a disagio a dover convivere sotto lo stesso tetto con la moglie dell'uomo che ama. D'altra parte Vittorio è un uomo sposato quindi, se da una parte sarà dispiaciuto per la sofferenza della cognata, dall'altra dovrà riempire di attenzioni Marta. Anche a casa Amato l'atmosfera non sarà per niente serena: da quando Giuseppe è tornato a Milano i suoi familiari non sono più sereni.

Agnese stava finalmente trovando la felicità grazie ad Armando e malgrado la sarta si sia opposta all'autorità del marito, tornando a lavorare, l'equilibrio in famiglia verrà sempre meno. Nel frattempo il signor Amato continuerà a lavorare in atelier come portiere notturno ma quando tutte le mattine tornerà a casa, non farà altro che lamentarsi per qualsiasi cosa.

L'uomo rimpiangerà di aver accettato il lavoro proposto dal dottor Conti in quanto non riuscirà a trascorrere del tempo con la moglie, né tanto meno potrà controllarla.

Irene e Maria continuano a scontrarsi

Nel corso della puntata di mercoledì 17 febbraio Maria e Irene continueranno a essere una contro l'altra. Da qualche settimana le ragazze fanno a gara per conquistare il cuore di Rocco ma adesso Cipriani e Puglisi dovranno contendersi il ruolo da protagonista allo spettacolo di Carnevale.

Sarà proprio Armando, che si improvviserà regista e sceneggiatore, a dover scegliere tra le due ragazze. Nel frattempo il giovane Cattaneo inizierà a nutrire dei sentimenti per la Brancia. Federico farà di tutto per conquistare Ludovica ma la contessina continuerà a stuzzicare Marcello. Il giovane Barbieri infatti sarà ancora alle prese con i ricatti del Mantovano. Le anticipazioni rivelano che Beatrice riuscirà finalmente a parlare a quattr'occhi con Vittorio. La vedova Conti confiderà al cognato di essere in sofferenza per il ritorno di Marta, ma proprio la giovane fotografa inizierà a scoprire qualcosa riguardo il precedente rapporto, di cui non era al corrente, tra il marito e la cognata.