Continua l'appuntamento settimanale con Il Paradiso delle Signore. Le trame della novantatreesima puntata, che verrà trasmessa mercoledì 24 febbraio, rivelano che Marta inizierà a notare l'atteggiamento anomalo di Federico e cercherà di capirne di più, chiedendo informazioni al marito. Giuseppe, intanto, proporrà a Maria di trasferirsi nell'appartamento dove viveva Gabriella, diventando così la nuova vicina di casa di Rocco. Il ragazzo sarà felicissimo della notizia del trasloco di Marta, ma per Irene non sarà lo stesso. In atelier, invece, Vittorio e Beatrice si metteranno al lavoro per selezionare la nuova capocommessa.

Dopo tanto tempo Umberto prenderà la decisione di rivelare a Marta che Federico Cattaneo è in realtà un Guarnieri.

Vittorio e Beatrice in cerca di una nuova capocommessa

Nel corso della puntata de Il Paradiso delle Signore che andrà in onda mercoledì 24 febbraio, Marta inizierà a notare lo strano comportamento del giovane Cattaneo, che si mostrerà con lei particolarmente affiatato. La donna, per tale ragione, non esiterà a chiedere spiegazioni al marito. Maria nel frattempo, senza un luogo in cui vivere, grazie a Giuseppe Amato troverà un nuovo alloggio: si trasferirà nell'appartamento dove abitava Gabriella Rossi. Rocco sarà felice di sapere che Maria sarà la sua nuova vicina di casa, mentre Irene non sarà entusiasta della novità. Successivamente al grande magazzino Beatrice e Vittorio lavoreranno per le selezioni di una nuova capocommessa, dato che Dora non si è sentita all'altezza del ruolo affidatole dal direttore del grande magazzino.

Umberto Guarnieri confessa la verità a Marta

Le trame dell'episodio di mercoledì 24 febbraio rivelano che Pietro capirà per chi ha una cotta Stefania. Nel frattempo Marcello e Ludovica non verranno lasciati in pace dagli attacchi del Mantovano. I due ragazzi, però, non si daranno per vinti, per questo motivo si cercheranno, sempre più spesso, per supportarsi a vicenda.

Intanto Umberto deciderà di prendersi tutte le responsabilità di padre e rivelerà a Marta la verità che riguarda Federico. Il commendatore le racconterà che da una vecchia liaison con Silvia è nato il giovane Cattaneo. La moglie di Vittorio non prenderà affatto bene la notizia e delusa dalle menzogne sia del padre che della zia Adelaide, deciderà di prendersi un po' di tempo per riflettere su questa importante novità.